Đất vàng Nha Trang bán đấu giá thấp bất thường

Ông Đặng Đình Quyền, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa, xác nhận đơn vị này vừa đưa ra bán đấu giá bảy lô đất (hơn 4.000 m2) để THA liên quan đến vụ án tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines).



Việc bán đấu giá các lô đất này được thực hiện theo quyết định ủy thác THA của Cục THADS TP Hà Nội.

Đất vàng, giá thấp bất thường

Cả bảy lô đất trên đều nằm trong khu dân cư - khu du lịch và sinh thái An Viên (còn gọi là khu đô thị biển An Viên) tại TP Nha Trang nằm sát biển, hạ tầng đồng bộ, nhiều khách sạn, căn hộ cao cấp. Trong đó, sáu lô đất do cha mẹ của Giang Kim Đạt đứng tên, lô còn lại là của cựu tổng giám đốc Vinashinlines.

Bảy lô đất trên được bán hơn 91 tỉ đồng (mỗi lô đấu giá thành trung bình cao hơn giá khởi điểm 2,8 tỉ đồng). Tính tổng thể, bảy lô đất trên được bán với giá trung bình chỉ 22,6 triệu đồng/m2 (cao hơn giá khởi điểm khoảng 700.000 đồng/m2).

Giá bán này làm nhiều người rất bất ngờ vì chưa bằng một nửa so với giá thị trường hiện nay. Trên các sàn giao dịch bất động sản, các lô đất ở khu vực khu đô thị biển An Viên đang được rao bán, giao dịch với giá phổ biến 45-60 triệu đồng/m2; riêng các lô đất có mặt tiền giáp biển đang có giá 70-80 triệu đồng/m2.

Theo ông Đặng Đình Quyền, có bốn tổ chức thẩm định giá đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nộp hồ sơ đăng ký thẩm định bảy lô đất nhưng chấp hành viên (CHV) chỉ lựa chọn Công ty CP Giám định và thẩm định giá Phương Đông - Chi nhánh Nha Trang. Đơn vị này thẩm định bảy lô đất có tổng giá trị 86,7 tỉ đồng và đưa giá khởi điểm 88,7 tỉ đồng.



Giá đất trong khu đô thị biển An Viên dao động 45-80 triệu đồng/m2 nhưng khi bán đấu giá chỉ hơn 22 triệu đồng/m2. Ảnh: TẤN LỘC

Cũng theo ông Quyền, có ba tổ chức bán đấu giá đăng ký hoạt động trên địa bàn Khánh Hòa nộp hồ sơ đăng ký thực hiện việc bán đấu giá bảy lô đất trên nhưng CHV chọn Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Khánh Hòa. Doanh nghiệp này ban hành quy chế đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá và gửi Cục THADS tỉnh Khánh Hòa. Sau khi thông báo công khai việc đấu giá tài sản, có rất nhiều khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức đấu giá công khai từng thửa đất vào các ngày 26, 27, 28-6 và 1-7.

Về giá đất, đại diện một đơn vị thẩm định giá có nộp hồ sơ đăng ký thẩm định các lô đất phản ánh: “CHV thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá nhưng không nêu các tiêu chí. Sau khi nộp hồ sơ đăng ký thẩm định các lô đất, chúng tôi bất ngờ nhận thông báo của CHV nói là chúng tôi không đạt các tiêu chí. Tuy nhiên, CHV không nói rõ là chúng tôi không đạt tiêu chí nào... Nếu tham gia thẩm định, chúng tôi sẽ đưa ra mức giá tối thiểu 40-45 triệu đồng/m2 cho phù hợp với thị trường” - vị này nói.

Bị loại bất thường

Tương tự, đại diện một tổ chức bán đấu giá bị trượt mà không rõ lý do. “Chúng tôi nộp đầy đủ hồ sơ, biểu phí, chi phí… theo quy định nhưng CHV thông báo chúng tôi không đáp ứng các tiêu chí mà không giải thích chúng tôi thiếu hay không đảm bảo tiêu chí nào” - người này nói.

Theo cục trưởng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa, cơ quan đã tổ chức THA đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, có sự kiểm sát của VKSND tỉnh. “Đến nay không có đơn khiếu nại, phản ánh của các bên đương sự hay của những người đăng ký tham gia đấu giá tài sản” - ông Quyền nói.