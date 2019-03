Đau lòng cha ném con 1 tuần tuổi xuống giếng

Chiều 23-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ án đau lòng cha ném con xuống giếng khiến con tử vong.

Tối 22-3, chị Nguyễn Thị Hồng (19 tuổi, trú xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) vừa sinh con được một tuần tuổi, đưa con từ BV Tây Bắc Nghệ An trở về nhà. Cả gia đình liên hoan, ăn cơm, sau khi chị Hồng và con về đến nhà. Quá trình ăn uống có vợ chồng chị Hồng, mẹ đẻ chồng chị Hồng, mẹ ruột, anh rể chị Hồng...

Sau khi ăn cơm, uống nhiều rượu, anh Trương Văn Đạt (22 tuổi, trú tại xóm Đồng Ban, xã Đồng Hợp) mẫu thuẫn với vợ rồi hai vợ chồng xảy ra cãi vã.

Do tức giận vợ, Đạt vào buồng bế con trai một tuần tuổi ra ném xuống giếng. Lúc đó, người thân hốt hoảng, bàng hoàng, chạy theo Đạy để can ngăn, nhưng không kịp cứu cháu.

Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, Công an xã Đồng Hợp và Công an huyện Quỳ Hợp có mặt ở hiện trường phối hợp với các phòng Công an tỉnh Nghệ An đưa thi thể bé trai đã tử vong lên khỏi giếng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện Đạt đang bị công an tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.