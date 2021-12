Theo chức năng nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Bộ Y tế thường xuyên cập nhật, gửi công văn tới Sở Y tế các địa phương, các bệnh viện… để thông báo danh sách sinh phẩm/trang thiết bị y tế xét nghiệm COVID-19 đã được cấp số đăng ký lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu.



Trong số này có công văn số 5583, ban hành ngày 13-7-2021, do ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành.

Nội dung công văn này có liên quan đến việc giới thiệu sản phẩm kit xét nghiệm của công ty Việt Á (cùng một số sản phẩm khác) trong vụ án mà Bộ Công an đang điều tra.

Ông Tuấn chính là người bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, vào hồi tháng 11-2021 vừa qua.

Theo nội dung công văn số 5583, Bộ Y tế cập nhật danh sách sinh phẩm/trang thiết bị y tế xét nghiệm COVID-19 (thông tin về hiệu năng sản phẩm, giá bán… do đơn vị sản xuất công bố), để các Sở Y tế và các bệnh viện, viện nghiên cứu chủ động liên hệ, có kế hoạch mua sắm phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch.



Công văn của Bộ Y tế giới thiệu cho các địa phương

Trong danh sách kèm theo công văn có bộ kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Bộ kit này được liệt kê đầu tiên (số thứ tự 1), ở nhóm xét nghiệm vật liệu di truyền Sars-Cov-2 "sản xuất trong nước”.



Tên kit là LightPower, số đăng ký 2000001, ngày 4-12-2020, có giá trị 5 năm. Đơn vị sản xuất là Chi nhánh Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, địa chỉ 1/9A quốc lộ 1A, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An, Bình Dương.

Vẫn theo thông tin từ danh sách kèm theo công văn của Bộ Y tế, giá bán công bố của bộ kit này là 470.000 đồng/test, áp dụng cho đơn hàng dưới 500.000 test. Đơn hàng số lượng càng lớn, mức giá càng được giảm: 367.500 đồng/test với đơn hàng từ 500.000 đến dưới 1 triệu test; 315.000 đồng với đơn hàng từ 1 triệu đến 5 triệu test; 220.500 đồng với đơn hàng từ 5 triệu test.

Cũng theo doanh nghiệp công bố, Công ty Việt Á có khả năng cung cấp 3 triệu test mỗi tháng. Bộ kit có độ nhạy và độ đặc hiệu đều đạt 100%.

Ngoài sản phẩm của Công ty Việt Á, danh sách của Bộ Y tế còn giới thiệu một số bộ kit xét nghiệm của các đơn vị trong nước khác. Điển hình, Công ty cổ phần Sao Thái Dương với một loại kit PCR giá 300.000 đồng/test, hai loại kit LAMP giá 385.000 đồng/test; Công ty Cổ phần Dược phẩm Ampharco U.S.A có bộ kit PCR giá 179.800 đồng/test…



Nơi sản xuất của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á tại Bình Dương và địa chỉ liên lạc của công ty tại 134/3D Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận (ảnh nhỏ). Ảnh: L.ÁNH - N.YÊN

Trả lời PLO, đại diện một số địa phương – có mua kit test của Công ty Việt Á – cho biết việc mua sắm này dựa trên khung giá của Bộ Y tế đã được công bố.



Ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, cho biết có bốn đơn vị trong tỉnh đã mua kit test của Việt Á, gồm CDC Long An, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Long An, BVĐK Khu vực Hậu Nghĩa và BVĐK Khu vực Cần Giuộc.

Trong quá trình mua sắm, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch mua kít test COVID-19 dựa vào khung giá của Bộ Y tế đã được công bố trên hệ thống mạng đấu thầu, có sự kiểm tra, thẩm định của cơ quan chuyên môn địa phương trước khi trình UBND tỉnh.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An, cho biết có mua các sản phẩm của Công ty Việt Á với trị giá khoảng 28 tỉ đồng, gồm hai gói chỉ định thầu trị giá hơn 18,5 tỉ đồng. Trong đó, gói chỉ định thầu đầu tiên là ngày 15-7 với hơn 5 tỉ đồng, được mua với giá 470.000 đồng/test; gói chỉ định thầu thứ hai hơn 13 tỉ đồng vào ngày 31-10, mua với giá 367.000/test.



Giám đốc CDC Nghệ An khẳng định việc mua sắp vật tư y tế, sinh phẩm của Công ty Việt Á và các công ty đơn vị khác đúng thủ tục, đúng quy trình.

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, quá trình cung ứng kit xét nghiệm, Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) thông đồng với lãnh đạo các CDC, bệnh viện để hợp thức hồ sơ chỉ định thầu.



Bị can Phan Quốc Việt

Công ty Việt Á sử dụng các pháp nhân trong hệ thống (công ty liên danh, công ty con) lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá... nhằm hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng, thanh quyết toán theo giá mà Việt Á đưa ra, cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất.



Thực tế, Việt và những người của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/test.

Tính đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng Kit xét nghiệm cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỉ đồng.

Như đã đưa tin, từ ngày 2 đến ngày 4-11-2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ tám, xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có những sai phạm xảy ra tại Bộ Y tế. Theo thông báo của UBKTTW, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBKT Trung ương nhận thấy: Ban cán sự đảng Bộ Y tế đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của Đảng, Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, nhiều đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh và cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác xây dựng, ban hành thể chế, chính sách; trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; để nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, một số bị xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước, thiệt hại cho Quỹ Bảo hiểm y tế, ảnh hưởng lớn đến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Y tế. Theo đó, nhiều cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Bộ Y tế đã bị kỷ luật. Trong đó, ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế bị kỷ luật với hình thức: Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.