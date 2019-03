Nhà sai phép to đùng, thanh tra xây dựng không biết

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, nêu tại phiên giải trình về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội ngày 25-3.



Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, từ năm 2016 đến nay, TP đã xử lý 98 cán bộ, công chức và các lao động hợp đồng thuộc lực lượng thanh tra xây dựng do có liên quan đến các sai phạm xây dựng. Trong đó có 72 trường hợp bị khiển trách, 16 trường hợp bị cảnh cáo, ba trường hợp bị hạ bậc lương, hai trường hợp bị giáng chức, năm trường hợp bị buộc thôi việc.

Chỉ riêng dự án của Xí nghiệp Xây dựng số 1 Lai Châu và Công ty BEMES, Hà Nội đã xử lý 21 cán bộ, công chức (17 trường hợp bị khiển trách, bốn bị cảnh cáo).

ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, giải trình: Trong 98 trường hợp bị xử lý liên quan đến trật tự xây dựng có trường hợp đã được chuyển đến Công an TP Hà Nội điều tra, xử lý. “Hiện Công an TP Hà Nội đang làm rõ những vi phạm này, sắp tới sẽ công bố kết luận. Quan điểm của TP Hà Nội là phải làm rõ, xử lý nghiêm tất cả trường hợp dung túng, bao che liên quan đến hợp thức hóa các công trình sai phạm” - ông nói.

Cũng theo ông Chung, các sai phạm về trật tự xây dựng của Hà Nội tập trung vào một số nhóm chính gồm: Vi phạm ở các công trình, dự án của các chủ đầu tư; vi phạm ở các công trình do các cá nhân, hộ gia đình xây dựng; vi phạm đất nông nghiệp, đất công do phường/xã quản lý; phát sinh nhà siêu mỏng, méo do mở đường; vi phạm quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Ba Vì, Sóc Sơn… “Các vi phạm này diễn ra trong thời gian dài, nhiều công trình gây bức xúc cho dư luận, cử tri…” - ông nói. Ông cũng cho hay trong đó có nhóm vi phạm trật tự xây dựng tại các dự án nhà ở, bất động sản là khá “nhức nhối”.

“Từ năm 2016 đến nay, đã có 10 công trình vi phạm của các cá nhân, tổ chức được chuyển sang cơ quan điều tra xử lý sau khi các đoàn kiểm tra, thanh tra công vụ của TP có kết luận” - ông thông tin.

Hiện TP Hà Nội cũng đang thực hiện 12 kết luận thanh tra về trật tự xây dựng của các cơ quan có thẩm quyền. Trong đó có một kết luận của Thanh tra Chính phủ; ba kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng; bảy kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội và một kết luận thanh tra của Sở Xây dựng. Các kết luận thanh tra trên đã chỉ ra 25 công trình xây dựng, dự án lớn tại Hà Nội có vi phạm trật tự xây dựng khủng. Tuy nhiên, đến nay TP Hà Nội mới xử lý xong bốn công trình/dự án, còn 21 công trình/dự án đang tiếp tục xử lý.