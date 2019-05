Ninh Bình có tân giám đốc công an

Chiều 10-5, tại Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đối với Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng thời, Thứ trưởng đã trao quyết định về nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Đinh Hoàng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định đây là sự ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Đại tá Phạm Văn Sơn trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND.

Tân Giám đốc Công an Ninh Bình hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Bộ Công an giao phó, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.