Quảng Nam có thêm phó Giám đốc Công an tỉnh

Chiều 30-6, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Phương (phó Cục trưởng Cục tổ chức cán bộ, Bộ Công an) đã trao quyết định bổ nhiệm tân phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.



Thượng tá Hồ Song Ân được bổ nhiệm giữ chức phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN

Theo đó, tân phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam là Thượng tá Hồ Song Ân, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam.

Thượng tá Hồ Song Ân 42 tuổi, quê quán xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc, Thượng tá Ân từng kinh qua các chức vụ: phó Trưởng phòng Công tác chính trị và công tác quần chúng, phó Trưởng Công an huyện Tiên Phước, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam.



Thượng tá Hồ Song Ân (phải) nhận hoa chúc mừng của Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN