TP.HCM: 2 cựu lãnh đạo Công ty Tân Thuận bị bắt

Công an TP.HCM vừa thông báo chính thức về việc bắt hai cựu lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận).



Theo đó, ngày 23-12-2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Công Thiện (55 tuổi, cựu tổng giám đốc Công ty Tân Thuận). Ba ngày sau, công an thi hành lệnh bắt tạm giam với bị can Thiện để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bị can Nguyễn Văn Minh (63 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận) cũng bị khởi tố, bị bắt cùng ngày, cùng tội danh với bị can Thiện.

Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Kết quả xác minh, điều tra ban đầu xác định hai bị can Thiện và Minh vi phạm trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng, hoán đổi phần vốn góp, chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư ven sông, phường Tân Phong, quận 7 và khu đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè gây thiệt hại đến tài sản nhà nước.



Khu đất 32 ha ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và khu đất gần 12 ha ở phường Tân Phong, quận 7 (ảnh nhỏ) bị Công ty Tân Thuận chuyển nhượng sai. Ảnh: TL

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Thiện được xác định có liên quan đến vụ chuyển nhượng 32 ha đất đã bồi thường tại xã Phước Kiển. Cụ thể, sau khi Công ty Quốc Cường Gia Lai gửi công văn cho Công ty Tân Thuận hợp tác đối với khu đất nói trên thì ngày 1-6-2017, Văn phòng Thành ủy TP.HCM có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của ông Tất Thành Cang (khi đó là phó bí thư thường trực Thành ủy) về việc chuyển nhượng này.

Sau đó Công ty Tân Thuận chuyển nhượng cho Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2, thấp hơn giá thị trường. Việc chuyển nhượng trên không đúng với quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Đảng bộ TP.HCM (Thường vụ quyết định chuyển nhượng sở hữu tài sản là nhà, quyền sử dụng đất).

Việc chuyển nhượng đất đã bồi thường không qua đấu giá là trái với Nghị định 91/2015, 44/2014 của Chính phủ.

Việc chuyển nhượng trên thu về cho ngân sách hơn 419 tỉ đồng nhưng đến tháng 12-2017, Thường trực Thành ủy chỉ đạo dừng việc chuyển nhượng, yêu cầu đàm phán lại. Sau đó Sở TN&MT TP.HCM xác định khu đất có giá hơn 574 tỉ đồng. Theo cách tính này, Công ty Tân Thuận gây thất thoát hơn 150 tỉ đồng.

Với dự án ven sông, phường Tân Phong, quận 7, năm 2017 Công ty Tân Thuận cũng chuyển nhượng cho Quốc Cường Gia Lai gần 12 ha với tổng giá trị hơn 290 tỉ đồng. Năm 2016, trước khi chuyển nhượng, Công ty Tân Thuận đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Quốc Cường Gia Lai và sẽ được chia hiệu quả đầu tư với tỉ lệ 90%. Khu đất này từng được giao cho Công ty Tân Thuận thực hiện dự án nhà ở nhưng sau đó thì công ty mang đi hợp tác, chuyển nhượng. Trong việc chuyển nhượng, hoán đổi dự án trên, ông Nguyễn Văn Minh giữ vai trò quan trọng nên công an đã khởi tố để điều tra.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.