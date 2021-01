Việt Nam nói về tài liệu chiến lược của Mỹ được giải mật

Ngày 14-1, trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam liên quan đến việc tài liệu chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ được giải mật, Người phát ngôn Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhắc lại lập trường nhất quán của Việt Nam.



Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: VT

Theo đó, Việt Nam mong muốn và hoan nghênh các sáng kiến liên kết và kết nối ở khu vực, góp phần vào hợp tác và phát triển dựa trên luật lệ, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của tất cả các nước, bao gồm vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Lập trường này được Việt Nam và các nước chia sẻ trong tài liệu Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP).

Liên quan đến việc Mỹ đề ra kế hoạch tích hợp hải quân, thủy quân lục chiến nhằm ứng phó những thách thức mới, trong đó có vấn đề Biển Đông, Người Phát ngôn khẳng định lập trường của Việt Nam rằng các quốc gia trong và ngoài khu vực cần đóng góp có trách nhiệm vào mục tiêu chung duy trì hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).