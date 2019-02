Xe hơi tông xe máy, một quân nhân tử vong

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào cuối chiều nay (19-2), tại khu vực Ngã tư Sân bay Vinh (TP Vinh, Nghệ An) giữa xe máy và xe ô tô con khiến một nam quân nhân tử vong.



Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.



Hiện trường vụ tai nạn, xe máy ngã xuống đường.

Vào thời điểm trên, xe máy do anh Nguyễn Văn Duẩn (đang công tác tại Đại đội Thông tin 18, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, quê huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển, từ ngã tư sân bay Vinh rẽ vào đại lộ Lê Nin thì bị xe ô tô con mang BKS 37V-3329 tông trúng từ phía sau. Cú tông mạnh khiến anh Duẩn ngã xuống, bị thương nặng. Anh Duẩn được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, anh đã tử vong. Xe ô tô con bị hư hỏng phía trước đầu xe.



Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Công an TP Vinh và lực lượng quân sự có mặt tại hiện trường, điều tra vụ tai nạn.