Tỉ giá USD/VND sẽ hạ nhiệt nhanh? 26/09/2025 11:11

(PLO)-Tỉ giá USD/VND đang có xu hướng giảm sau một thời gian chịu nhiều áp lực.

Phiên giao dịch hôm nay (26-9), tỉ giá liên ngân hàng bán ra ở mức 26.450 - 26.453 đồng/USD. Giá mua USD cũng đang có xu hướng giảm. Điều này cho thấy tỉ giá USD/VND không còn quá căng thẳng như thời điểm trước đây.

Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia, từ đầu năm đến nay, tiền đồng đã mất giá khoảng 3,4% so với USD, mặc dù bản thân USD cũng đã mất giá khoảng 10% so với rổ tiền tệ quốc tế.

Sự mất giá của tiền đồng có nhiều nguyên nhân cụ thể. Đó là thặng dư cán cân thương mại giảm. Mặc dù xuất khẩu vẫn tăng, nhưng nhập khẩu của cũng tăng mạnh, khiến thặng dư cán cân thương mại hàng hóa chỉ còn bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam luôn trong tình trạng nhập siêu dịch vụ, điều này làm thu hẹp đáng kể thặng dư từ xuất khẩu hàng hóa. Tổng chênh lệch giữa xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ năm nay ước tính chỉ còn khoảng 6-7 tỉ USD, giảm mạnh so với mức 13-14 tỉ USD của năm ngoái, gây áp lực lên cán cân ngoại tệ.

Trong thời gian qua, chênh lệch lãi suất giữa tiền đồng và USD gần như không đáng kể. Điều này, cộng thêm những băn khoăn về thuế quan và các yếu tố khác, đã thúc đẩy hiện tượng chuyển dịch dòng vốn ngoại tệ ra nước ngoài, bao gồm cả việc chuyển lợi nhuận về nước.

Dòng vốn ngoại bán ròng trên thị trường chứng khoán cũng là một yếu tố tác động. Từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 77.000 tỉ đồng.

"Tuy nhiên, áp lực tỉ giá USD/VND được dự báo sẽ êm hơn trong thời gian tới. Lý do chính là việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cắt giảm lãi suất. Điều này sẽ làm giảm đáng kể áp lực lên lãi suất và tỉ giá hối đoái không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới" - tiến sĩ Cấn Văn Lực cho biết.

Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, đầu tư công tiếp tục là động lực vàng cho tăng trưởng. Đầu tư công được xác định là một động lực cực kỳ quan trọng cho cả thị trường chứng khoán và bất động sản, cũng như toàn bộ nền kinh tế.

Hiện giải ngân đầu tư công đã tăng khoảng 27% từ đầu năm. Trong khi đó, kế hoạch giải ngân đầu tư công năm nay đạt gần 900.000 tỷ đồng, tăng 31% so với năm ngoái, với yêu cầu phải giải ngân hết 100%.

Nếu giải ngân được 100% kế hoạch, ước tính sơ bộ có thể đóng góp thêm từ 1,8 - 2 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế. Với động lực mạnh mẽ từ đầu tư công, khả năng Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng 8% được đánh giá là hoàn toàn khả thi, dù vẫn cần phải thực hiện một số điều kiện và giải pháp đồng bộ khác.