Tiếp nhận 53 ý kiến, kiến nghị của DN, nhà đầu tư, Bà Rịa - Vũng Tàu cam kết vào cuộc giải quyết sớm

Ngày 31-8, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị đối thoại với các hiệp hội, doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư. Ngoài các DN, nhà đầu tư và đại diện các sở ngành, địa phương tham dự trực tiếp tại đầu cầu UBND tỉnh còn có nhiều DN tham dự, đóng góp ý kiến trực tuyến.

Lắng nghe kiến nghị, phản ảnh của DN nhà đầu tư

Ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh tại phần mở đầu, thông qua hội nghị, tỉnh mong muốn được lắng nghe các kiến nghị, phản ánh của nhà đầu tư, DN để tỉnh kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

Tỉnh cũng đề nghị các DN, nhà đầu tư đề xuất các giải pháp, hiến kế góp ý cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

Trước hội nghị diễn ra, Ban tổ chức đã nhận được 53 ý kiến, kiến nghị của 40 DN, nhà đầu tư gửi tới. Phát biểu trực tiếp tại hội nghị có 8 hiệp hội đại diện cho các DN (7 hiệp hội của các nhà đầu tư nước ngoài và VCCI chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu) và 12 DN tham gia ý kiến với gần 50 ý kiến, kiến nghị ở các lĩnh vực du lịch, công nghiệp, cảng biển.

Bên cạnh đó là các vấn đề khó khăn khác như thuế, chính sách ưu đãi về vốn, giấy phép lao động, nhà ở cho người lao động, đất đai, nạo vét bùn thải, cung cấp điện, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng cần sớm hoàn thiện để giúp rút ngắn thời gian di chuyển hàng hóa, chi phí của DN...

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu các sở, ngành trực tiếp trả lời các vấn đề DN, nhà đầu tư vướng mắc, kiến nghị.

Trong đó các sở TN&MT, Công thương, NN&PTNT, Công an tỉnh, Ban quản lý các KCN và Cục Thuế tỉnh đã giải đáp một số kiến nghị cụ thể của DN, nhà đầu tư trong thẩm quyền giải quyết của ngành, địa phương. Tuy nhiên, một số phần trả lời chưa thực sự khiến nhà đầu tư, DN đồng tình.

Ngoài ra, còn một số vấn đề như liên quan kiến nghị hoàn thuế VAT của công ty Hyosung Vina, công ty TNHH CN Kính NSG Việt Nam, ông Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Cục Thuế tỉnh rà soát lại để báo cáo lại. Trường hợp công ty Kính NSG Việt Nam tỉnh cũng sẽ họp lại để nghe báo cáo cụ thể sau lễ, có hướng giải quyết...

Bên cạnh trả lời của các sở ngành, các phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các mảng cũng đã trả lời một số vấn đề liên quan đến kiến nghị của DN trên tinh thần rất chia sẻ khó khăn và cam kết luôn đồng hành cùng DN...

Ngoài ra, các phó chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin thêm về những chủ trương chính sách, đường hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới trong đó tập trung vào các lĩnh vực hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh, định hướng phát triển các khu vực; quảng bá, kết nối du lịch tỉnh với các địa phương khác; đẩy mạnh quảng bá du lịch khu vực Hồ Tràm; các vấn đề về hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển, thông quan hàng hóa tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải...

Trong đó, tỉnh nhấn mạnh đến việc đầu tư hạ tầng giao thông kết nối nội tỉnh và liên vùng sẽ hoàn thiện trong giai đoạn từ nay tới năm 2025 với các tuyến đường liên cảng qua cầu Phước An nối vào cảng Phước An (Đồng Nai) và cao tốc Bến Lức-Long Thành, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường ven biển Vũng Tàu-Bình Châu, Đường Vành đai 4 đi qua 5 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, Long An...

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị

Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, đóng góp ý kiến của các DN, nhà đầu tư.

UBND tỉnh sẽ yêu cầu các sở ngành, địa phương có báo cáo, hướng xử lý trong thời gian sớm, không để kéo dài. Với các vấn đề thuộc thẩm quyết giải quyết của bộ ngành, trung ương, tỉnh sẽ có văn bản kiến nghị, thúc đẩy các bộ ngành giải quyết...

Trong năm 2021, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thành lập và hoạt động Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nhiều ý kiến, kiến nghị của DN, nhà đầu tư phán ánh đã được thành viên tổ công tác xem xét, giải quyết ngay. Tỉnh cũng bố trí thời gian đầu giờ sáng tiếp xúc, nghe các kiến nghị của DN để kịp thời tháo gỡ…

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, các kiến nghị, đề xuất của các DN, nhà đầu tư xuất phát từ thực tế là cơ sở quan trọng để tỉnh thực hiện các giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế ngày càng thực chất, bền vững và hiệu quả sâu rộng hơn.

Đồng thời góp phần xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục là một trong số các địa phương có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn, thân thiện với cộng đồng DN, các hiệp hội, nhà đầu tư trong và ngoài nước.