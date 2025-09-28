Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I: Tỉnh Đồng Nai hiện thực hóa khát vọng vươn lên 28/09/2025 10:41

(PLO)- Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Đồng Nai quyết tâm hiện thực hoá khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Phước, thực hiện chính quyền hai cấp.

Trước thềm Đại hội, phóng viên báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với bà Tôn Ngọc Hạnh- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai về công tác chuẩn bị cũng như định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Góp phần vào sự phát triển chung của Đông Nam Bộ và cả nước

.Phóng viên: Bà có thể khái quát những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh nhiệm kỳ 2020–2025?

+ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh: Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025 có thể xem là một giai đoạn đặc biệt, bởi đây là chặng đường phát triển của cả hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước trước khi sáp nhập.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh. Ảnh: VŨ HỘI.

Cả hai tỉnh đã nỗ lực vươn lên, vừa khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, vừa phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời sâu sát của Trung ương. Do đó, đã đạt được kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước.

Trước hết, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Các cấp ủy đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, ứng dụng chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Kỷ luật, kỷ cương của Đảng được siết chặt; công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc, nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả thiết thực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 7,11%/năm. Kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt trên 168 tỷ USD; tổng thu ngân sách trên 378.000 tỉ đồng. Đồng Nai đã khởi công những công trình trọng điểm quốc gia như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhiều tuyến cao tốc, đường vành đai, khẳng định vị thế trung tâm, động lực phát triển vùng Đông Nam Bộ.

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có bước tiến rõ rệt; chương trình giảm phát thải các-bon được triển khai. Tỉnh đứng đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đứng thứ hai về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa được nâng cao trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân. Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, trên 2.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, góp phần ổn định đời sống Nhân dân.

Về quốc phòng - an ninh và đối ngoại, tỉnh xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững chủ quyền biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, mở rộng quan hệ hợp tác, nâng cao vị thế của tỉnh trên trường quốc tế.

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2020-2025 đã để lại dấu ấn quan trọng, nhiều điểm sáng, tạo nền tảng vững chắc cho Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới.

Những kết quả đó không chỉ khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, mà còn là “bệ phóng” để tỉnh hiện thực hóa khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng Đồng Nai ngày càng xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Đặt mục tiêu thu nhập bình quân đạt 120 triệu đồng/người/năm

. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Đồng Nai đã đề ra những chỉ tiêu trọng tâm để phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội?

+ Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I đã đề ra 29 chỉ tiêu bao quát toàn diện các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên, môi trường và quốc phòng, an ninh. Đây không chỉ là những con số định lượng cụ thể, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Trong đó, trụ cột kinh tế đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% đến 12%/năm trở lên; đến năm 2030, quy mô GRDP đạt trên 1,2 triệu tỉ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng chủ đạo, phấn đấu kinh tế số chiếm trên 30% GRDP.

Về văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng, nâng cao với thu nhập bình quân đạt 120 triệu đồng/người/năm, 80% trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có 70% xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ đô thị hóa đạt 55%, hoàn thành khoảng 65.000 căn nhà ở xã hội.

Nhiệm kỳ tới, tỉnh Đồng Nai hiện thực hóa khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Ảnh: VŨ HỘI.

Lĩnh vực tài nguyên - môi trường hướng tới phát triển bền vững, 100% chất thải y tế, nguy hại và chất thải rắn đô thị được xử lý đạt chuẩn. Tình hình quốc phòng - an ninh tiếp tục được đảm bảo ổn định, phấn đấu 50% xã, phường không có ma túy.

Có thể khẳng định chỉ tiêu mà Đại hội đề ra vừa toàn diện, vừa có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn của tỉnh, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, khát vọng của Nhân dân. Đây chính là kim chỉ nam để Đồng Nai khơi dậy tiềm năng, phát huy lợi thế, tạo bứt phá mạnh mẽ, vững bước trở thành tỉnh xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại vào năm 2030.

.Tỉnh Đồng Nai sẽ đưa ra các nhiệm vụ có tính đột phá nào để đạt được những chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ tới?

+ Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, trong bối cảnh Đồng Nai sau hợp nhất có quy mô lớn, tiềm năng và lợi thế vượt trội nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức mới, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã khẳng định: Muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải có những giải pháp mang tính đột phá, tạo sức bật mạnh mẽ, mở ra không gian và động lực phát triển mới. Cùng với 8 nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh đã lựa chọn 3 nhiệm vụ đột phá trọng tâm, mang ý nghĩa chiến lược.

Cụ thể, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực và khát vọng cống hiến, có uy tín. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên các lĩnh vực.

Cảng Phước An rộng 183 ha nằm bên bờ sông Thị Vải là cảng biển lớn nhất Đồng Nai đã đưa vào khai thác. Cảng biển có tuyến luồng được đánh giá tốt nhất hiện nay của Việt Nam, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ảnh: VŨ HỘI.

Tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đa dạng, đồng bộ, hiện đại như hạ tầng logistics, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp xanh - sinh thái, thực hiện mục tiêu giảm phát thải các-bon. Thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ số, hạ tầng y tế, giáo dục gắn với định hướng bố trí không gian ngầm,

Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Có thể khẳng định, ba giải pháp đột phá này không chỉ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, mà còn là “chìa khóa vàng” để Đồng Nai vươn tới khát vọng phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Xin cảm ơn bà!