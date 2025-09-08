Top xe máy Nhật Bản vẫn giữ vị thế huyền thoại 08/09/2025 16:57

(PLO)- Xe máy Nhật Bản dù bị chê "lỗi thời" vẫn chứng tỏ được sức mạnh và hiệu suất vượt trội, giữ vững vị thế trước các đối thủ mới và hiện đại.

Dưới đây là danh sách một số mẫu xe máy Nhật Bản vẫn giữ vị thế huyền thoại.

Xe máy Nhật Bản này dù đã hơn 10 năm tuổi. Ảnh: Kawasaki.

Kawasaki Ninja ZX-14R

Xe máy Nhật Bản này dù đã hơn 10 năm tuổi. ZX-14R vẫn mang đến sức mạnh vượt trội với động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng lớn nhất hiện nay. Động cơ dung tích 1.441 cc vừa mạnh mẽ vừa là một "quái thú" về mô-men xoắn.

Kawasaki tuyên bố Ninja ZX-14R có thể hoàn thành quãng đường 400m trong 9,77 giây và đạt tốc độ tối đa 300 km/h.

Suzuki Boulevard M109R

Khi một chiếc cruiser gần 20 năm tuổi vẫn khiến đối thủ phải dè chừng, đó là minh chứng cho thấy sự quá mức về kỹ thuật của xe máy, và Suzuki Boulevard M109R là một ví dụ điển hình.

Xe máy Nhật Bản này nổi bật nhờ thiết kế hiện đại hoàn toàn, đi trước thời đại rất nhiều. Mẫu Boulevard 2025, mặc dù đã lỗi thời, vẫn là một thế lực đáng gờm, vì đây là chiếc cruiser mạnh mẽ nhất có giá dưới 20.000 USD.

Suzuki V-Strom 650

Chiếc Suzuki này đã được sản xuất từ năm 2004. Ảnh: Suzuki.

Chiếc Suzuki này đã được sản xuất từ năm 2004. Động cơ và khung gầm vẫn giữ nguyên, nhờ đó nó nổi tiếng với sự tinh tế và độ tin cậy ấn tượng. Mặc dù thiết kế lỗi thời đã khiến V-Strom 650 bị lu mờ, nhưng nó vẫn là một chiếc xe adventure tourer đáng gờm.

Xe máy Nhật bản cỡ nhỏ được trang bị động cơ V-Twin 645 cc đặc trưng, sản sinh công suất 69 mã lực và mô-men xoắn 51 pound-feet, giúp nó có trải nghiệm lái đa dạng.

Honda CBR1000RR

CBR1000RR ra mắt năm 2004 với tư cách là Fireblade thế hệ thứ bảy. Chiếc xe thể thao phân khối lớn này được phát triển bởi cùng một đội ngũ đã tạo nên Honda RC211V, một chiếc xe đua MotoGP.

Ngày nay, CBR1000RR được trang bị động cơ bốn xi-lanh 999cc làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất 189 mã lực và mô-men xoắn 74,6 pound-feet. Tuy nhiên, nó vẫn là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đam mê tốc độ, với mức giá dưới 17.000 USD và hiệu suất ổn định.

Honda CBR600RR

Chiếc xe máy Nhật Bản này đã đẩy giới hạn hiệu suất của xe máy thể thao hạng trung và mẫu xe thế hệ đầu tiên đã sử dụng các công nghệ từ xe đua Honda RC211V MotoGP hùng mạnh. Vào thời kỳ đỉnh cao, chiếc xe máy thể thao Nhật Bản 600cc này đã thu hút sự chú ý của nhiều đối thủ.

Suzuki Hayabusa

Đây là chiếc xe thể thao với mức độ hoang dã và ảnh hưởng điên cuồng.



Đây là chiếc xe thể thao với mức độ hoang dã và ảnh hưởng điên cuồng. Chiếc xe này là yếu tố quyết định trong thỏa thuận của quý ông nhằm hạn chế tốc độ tối đa của siêu xe thể thao ở mức 186 dặm/giờ. Hayabusa 1999 đã khiến các quan chức phải rùng mình khi đạt tốc độ tối đa 298 km/giờ. Ngày nay, ở dạng thế hệ thứ ba, Hayabusa 2025 đã trở nên thân thiện với người dùng hơn đáng kể, nhưng vẫn tiếp tục gây ấn tượng mạnh.

Suzuki SV650

Đây là một chiếc streetfighter bị đánh giá thấp, đã đi đến cuối vòng đời và ngừng sản xuất tại châu Âu. Tuy nhiên, Suzuki Mỹ vẫn niêm yết xe trên trang web chính thức. Kể từ khi ra mắt vào năm 1999, SV650 đã trải qua bốn thế hệ nâng cấp.

Điểm chung xuyên suốt là kiểu dáng tân cổ điển, khung sườn dạng lưới mắt cáo lộ thiên và động cơ V-Twin mạnh mẽ. SV650 thế hệ hiện tại đã được nâng cấp vào năm 2016 và được trang bị động cơ V-Twin 645 cc đa dụng, sản sinh công suất 75 mã lực và mô-men xoắn 47 pound-feet.

Yamaha YZF-R1

Đây là một bước đi táo bạo của Yamaha, bởi R1 là mẫu xe máy Nhật Bản đầu tiên trong phân khúc 1.000 phân khối. Ảnh: Yamaha.

Di sản của Yamaha R1 bắt nguồn từ năm 1998. Đây là một bước đi táo bạo của Yamaha, bởi R1 là mẫu xe máy Nhật Bản đầu tiên trong phân khúc 1.000 phân khối. Ngày nay, Yamaha R1 2025 trở thành mẫu xe thể thao đường trường nhanh nhất. Xe được trang bị động cơ CP4 998cc 4 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 83 pound-feet.