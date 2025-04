TP.HCM 'siết chặt' an toàn thực phẩm với bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố 16/04/2025 17:15

(PLO)- “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”như một cú hích nhắc nhở mọi người về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025, từ ngày 15-4 đến ngày 15-5, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm.

Chủ đề của chiến dịch năm nay là "Bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố". Việc này nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại các cơ sở có bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND TP.HCM khảo sát công tác quản lý an toàn thực phẩm tại phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức và quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đến các cấp chính quyền, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Tăng khả năng ứng phó và xử lý kịp thời các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm...

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố.

Trao đổi với PLO, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết tháng 4 là thời điểm giao mùa, thời tiết oi bức, nắng nóng, độ ẩm cao – điều kiện lý tưởng để vi khuẩn, vi nấm và các mầm bệnh phát triển mạnh. Khí hậu này có thể khiến con người khó chịu, nhưng lại rất thuận lợi cho vi sinh vật sinh sôi.

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm như một cú hích nhắc nhở mọi người về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chỉ cần chủ quan một chút cũng có thể gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng”, bà Lan nhấn mạnh.

Từ nay đến giữa tháng 5-2025, TP.HCM sẽ diễn ra hàng loạt lễ hội lớn, trong đó ăn uống luôn là một phần không thể thiếu. Do đó, công tác kiểm tra, giám sát nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến và điều kiện bảo quản tại các lễ hội được đặt ở mức cao nhất.

Công tác kiểm tra, giám sát tại các lễ hội được đặt ở mức cảnh giác cao nhất. Ảnh: DI LINH

“Tất cả lễ hội cấp thành phố đều bắt buộc phải có bộ phận chuyên môn thẩm định đầy đủ các yếu tố an toàn thực phẩm trước khi được cấp phép tổ chức,” bà Lan khẳng định.

Bà cũng nhấn mạnh, để có được môi trường thực phẩm an toàn, không thể đợi đến khi xảy ra sự cố mới ứng phó. "Chúng ta sẽ không thể có được môi trường an toàn về vệ sinh thực phẩm nếu như không chuẩn bị từ trước, từ khâu nguồn nguyên liệu đầu vào cho tới chế biến, sử dụng và bảo quản phải thật kỹ lưỡng”, bà Lan nói.