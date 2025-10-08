Truy đuổi xuyên đêm tàu cá tận diệt thủy sản trên biển Lâm Đồng 08/10/2025 10:48

(PLO)- Tối 7-10, trong chiến dịch cao điểm, Tổ tuần tra thuộc Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với Hải Đội 2 đã thực hiện cuộc truy đuổi hai tàu cá có hành vi tận diệt thủy sản trên vùng biển Lâm Đồng.

Video: Truy đuổi xuyên đêm tàu cá tận diệt thủy sản trên biển Lâm Đồng

Trong chiến dịch cao điểm, Tổ tuần tra thuộc Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với Hải Đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện cuộc truy tìm, áp sát thần tốc trên vùng biển Lâm Đồng.

Cụ thể lúc 21 giờ 30 phút, tại tọa độ 10°56’28’’N - 108°14’2’’ E, Tổ tuần tra Bộ đội Biên phòng đã phát hiện và bắt quả tang hai tàu cá đang lén lút hoạt động. Đó là tàu BTh 99588 TS do ông Phạm Bá Hiển và tàu BTh 99248 TS do ông Huỳnh Văn Tuấn Em (cùng trú tại Phường Phú Thủy) làm thuyền trưởng.

Cả hai con tàu này đều đang ngang nhiên thực hiện hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo đôi (giã cào bay) sai tuyến quy định. "Giã cào bay" được coi là hình thức khai thác tận diệt và hủy hoại nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản.

Lực lượng Biên phòng đã nhanh chóng tiếp cận, kiên quyết yêu cầu hai tàu cá dừng ngay lập tức hành vi vi phạm và lập biên bản. Hai tàu cá cùng toàn bộ thuyền viên và tang vật đã được đưa vào cảng Phú Hải (Phường Phú Thủy, Lâm Đồng) để tiến hành xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.