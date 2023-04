Từ chiếc xe thay biển số, công an bắt được kẻ cướp ngân hàng ở Đà nẵng

(PLO)- Cao đã lên kế hoạch chi tiết, gắn biển số giả vào xe, sau khi cướp xong thì thay biển số, quần áo và đi cắt tóc nhằm thay đổi việc nhận dạng của công an.

Trưa 20-4, xảy ra vụ cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ViettinBank tại đường Đống Đa (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Kẻ cướp đã lấy đi hơn 600 triệu đồng của ngân hàng và iPhone 12 của nhân viên ngân hàng.

Công an đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm Lê Phú Cao (32 tuổi, ngụ huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) sau 36 giờ gây án.

Từ lời khai và những chứng cứ cho thấy kẻ cướp đã lên kế hoạch rất kỹ cho việc gây án và hành trình tẩu thoát của mình.

Kế hoạch chi tiết

Theo điều tra ban đầu, Cao thiếu nợ và muốn có tiền tiêu xài nên lập kế hoạch cướp ngân hàng. Cao mua roi điện, súng nhựa để khi vào ngân hàng lấy ra đe dọa. Cao mượn xe bạn gái và lấy biển số giả 43F1- 428.. để gắn vào. Anh ta còn chuẩn bị trong cốp xe các vật dụng cần thiết để thay đổi nhân dạng bên ngoài để tránh sự truy bắt sau khi thực hiện trót lọt.

Trưa 20-4, Cao chạy xe tay ga hiệu Yamaha Nozza Grande màu xám đến phòng giao dịch ngân hàng, dựng xe bên ngoài rồi lượn một vòng qua trước trụ ATM để thám thính bên trong.

Khi thấy vắng người, Cao liền xông vào, dùng roi điện và súng ngắn đe dọa, buộc bảo vệ phòng giao dịch đứng sát vào tường. Sau đó Cao tự đi đến lấy cọc tiền tại một bàn giao dịch và buộc nhân viên phòng giao dịch đưa thêm một số cọc tiền, bỏ vào bao ni lông rồi bỏ chạy ra ngoài.

Cao lao xe trên đường Đống Đa được hơn 100m thì lập tức rẽ vào đường Châu Văn Liêm, ra đường 3 Tháng 2 rồi qua cầu Thuận Phước để qua quận Sơn Trà. Anh ta chạy vào một bãi rác trên đường Dương Lâm (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), vứt bỏ mũ, áo khoác... rải rác tại trong các bụi cỏ ven đường.

Cao đã đổi dép, mũ bảo hiểm, cả biển số xe máy và thay bộ quần áo đã mặc khi vào ngân hàng thực hiện vụ cướp. Tiếp đó, Cao chạy xe ra đường Trần Hưng Đạo, lên cầu Sông Hàn tiếp tục hành trình tẩu thoát.

Cao xem thông tin, thấy hình ảnh của mình trích xuất từ camera được đăng tải trên báo, Cao đã đi cắt tóc để thay đổi nhân dạng.

Trích xuất hàng trăm camera để truy bắt

Chỉ vài phút sau khi có thông tin cướp, nhiều lực lượng công an đã đến hiện trường. Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo điều tra truy bắt. Chuyên án cũng được xác lập.

Lực lượng Công an đã trích xuất hàng trăm camera an ninh trên các tuyến phố và của nhà dân để lần theo dấu vết kẻ cướp và nhiều lần mất dấu do hành trình của Cao không được camera ghi nhận liên tục.

Tối 20-4, lần theo các dấu vết, lực lượng trinh sát đã thu giữ những vật dụng mà Cao vứt bỏ tại bãi rác. Trong đó, có biển số xe, roi điện và khẩu súng nhựa đồ chơi màu đen (nghi là khẩu súng Cao dùng để uy hiếp lúc cướp).

Đúng như dự đoán của ban chuyên án, kẻ cướp đã sử dụng xe máy biển số giả khi gây án. Điều này gây khó khăn cho việc làm rõ nhân thân kẻ cướp, điều tra các thông tin liên quan mất thêm nhiều thời gian.

Tuy nhiên, sau đó, công an đã làm rõ chiếc xe mà Cao dùng để đi cướp mang biển số thật là 37D1.., do một cô gái quê Nghệ An đứng tên. Người này đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Việc lần ra biển số thật của chiếc xe kẻ cướp sử dụng là một bước ngoặc quan trọng trong việc phá án.

Tối 21-4, trinh sát phát hiện chiếc xe này đang gắn biển số thật, để trong hiên một căn nhà tại đường Đồng Kè 6 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Và cô gái chủ xe cho biết, xe này thường được bạn trai là Lê Phú Cao mượn để sử dụng.

Bằng những thông tin thu thập được, ban chuyên án đã vẽ được hành trình của kẻ cướp. Tuy nhiên khi trinh sát đi tìm thì Cao không có mặt tại phòng trọ. Các trinh sát lập tức bố trí mật phục, chờ Cao xuất hiện. Khoảng 21 giờ 30 ngày 21-4, đúng như dự đoán, Cao về nhà trọ thì trinh sát bắt giữ.

Khi bị bắt, Cao quanh co không thừa nhận. Nhưng với những chứng cứ trùng khớp và đấu tranh thuyết phục của công an, 23 giờ 30, Cao mới thừa nhận hành vi phạm tội.

Cao khai, số tiền sau khi cướp được, Cao đã đi mua sắm, trả nợ hết hơn 50 triệu đồng, còn lại giấu trong phòng trọ của mình. Công an đã thu hồi được số tiền 590 triệu đồng.

Lực lượng trinh sát tham gia phá án bỏ cả những bữa cơm, quyết tâm truy bắt kẻ cướp táo tợn.

Khi thông tin lực lượng Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ thủ phạm thực hiện vụ cướp đưa ra, nhiều người dân bày tỏ tin tưởng, thán phục lực lượng công phá án.

HẢI HIẾU