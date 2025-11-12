Việt Nam là đối tác quan trọng của Jordan tại khu vực Đông Nam Á 12/11/2025 20:50

Chiều ngày 12-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 13-11-2025.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử trong việc thiết lập nền tảng vững chắc đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước bước sang một giai đoạn mới, thực chất và hiệu quả hơn, vì lợi ích phát triển và thịnh vượng của hai dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein. Ảnh: TTXVN.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực Trung Đông đang có nhiều biến động nhanh, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò kiến tạo hoà bình của Jordan tại khu vực cũng như sự giúp đỡ quý báu mà Jordan đã dành cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine.

Chúc mừng kết quả hội đàm rất thành công giữa Quốc vương và Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước sẽ bước vào chặng đường phát triển mới, với tin cậy chính trị cao hơn, giao lưu nhân văn sâu sắc hơn, hợp tác kinh tế được thúc đẩy thực chất và hiệu quả hơn.

Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, người bạn thân thiết của Quốc vương, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị mà các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Quốc vương và Đoàn đại biểu cấp cao Jordan.

Quốc vương nhấn mạnh mong muốn của Jordan trong việc tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Jordan tại khu vực Đông Nam Á và Jordan sẵn sàng trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường khu vực Trung Đông.

Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Jordan tại khu vực Đông Nam Á. Ảnh: TTXVN.

Đánh giá cao sự tương đồng giữa Việt Nam và Jordan, Quốc vương Jordan khẳng định hai nước có rất nhiều tiềm năng có thể học tập và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, trong đó có các lĩnh vực rất quan trọng nhằm giúp hai bên đối phó với các thách thức toàn cầu, trong đó nổi bật là các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ, phát triển ngành Halal…

Quốc vương cũng đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa sinh viên hai nước nhằm củng cố hiệu quả cầu nối giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Để triển khai có hiệu quả các kết quả thực chất của chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein thống nhất hai nước cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước.

Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu phát triển của mỗi nước, trong đó có việc tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá của nhau.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các tập đoàn lớn của Jordan tại Việt Nam và đề nghị doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư chung, nhất là trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…, thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các tập đoàn lớn của Jordan tại Việt Nam hoạt động. Ảnh: TTXVN.

Về hợp tác nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai bên cần tìm kiếm các mô hình hợp tác mới để nâng cao tính hiệu quả, giảm thiểu chi phí sản xuất như triển khai các dự án xuất khẩu tại chỗ, cho biết đây là mô hình đã được Việt Nam triển khai thành công tại một số quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, doanh nghiệp hai bên cần sớm trao đổi cụ thể về hướng hợp tác này. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị phía Jordan tăng cường hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal.

Quốc vương Jordan cho biết hai nước có thể triển khai các dự án hợp tác chung cũng như hợp tác ba bên nhằm nâng cao hiệu quả dự án.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein cũng đã trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, du lịch, y tế, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý…

Quốc vương Jordan cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, sớm cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam học tiếng Ả-rập theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất tiếp tục thúc đẩy phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quan trọng, đặc biệt là tại Liên hợp quốc. Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.