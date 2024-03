Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

Ngày 28-3, Toà án tỉnh Cà Mau xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan ông Tô Hoài Dân - ông Chủ điện gió và nhà máy rác nổi tiếng ở Cà Mau, Bạc Liêu. Ba bị cáo trong vụ án là ông Tô Hoài Dân, Tô Công Lý (con trai cả ông Dân) và Nguyễn Bá Đam, nhân viên của công ty ông Dân.

Các luật sư hỏi bị cáo Tô Công Lý. Ảnh: TRẦN VŨ

Làm hồ sơ khống lừa lấy 7,3 tỉ đồng của Nhà nước

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2009 đến 2012, 3 bị cáo trên đã lợi dụng chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ trong lĩnh vực môi trường, lập hai hồ sơ khống để lừa đảo, lấy của 7,3 tỉ đồng tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Viện này truy tố cả 3 bị cáo trên hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự - mức án tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Cáo trạng kết luận, Công ty TNHH xây dựng - thương mại- Du lịch Công Lý (viết tắt là Công ty Công Lý) do ông Tô Hoài Dân làm chủ được tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận đầu tư Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau vào ngày 31-12-2008. Đến ngày 14-1-2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, trong đó có nội dung hỗ trợ 50% giá trị đầu tư đối với cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung, trong đó có nhà máy xử lý rác thải như mô hình nhà máy rác của Công ty Công Lý.

Lợi dụng chính sách này, từ năm 2009 đến 2012, Tô Công Lý, Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý đã lập khống hồ sơ xây dựng 2 hạng mục công trình tại Nhà máy rác thành phố Cà Mau, với giá trị hơn 14,6 tỉ đồng. Căn cứ quy định được hỗ trợ 50%, Tô Công Lý đã dùng hồ sơ này đề xuất hỗ trợ và sau đó được tỉnh Cà Mau chấp nhận, giải ngân cho Lý hưởng hơn 7,3 tỉ đồng.

Ông Tô Hoài Dân và nhân viên Nguyễn Bá Đam đã giúp sức cho Lý hoàn tất các hồ sơ khống này nên cũng bị khởi tố cùng tội danh, cùng điều khoản như Lý.

Khắc phục hậu quả thừa 157 tỷ đồng Theo cáo trạng, sau khi bị khởi tố, Công ty Công Lý đã tự nguyện nộp hơn 157 tỷ đồng và sau đó vợ của Tô Công Lý tiếp tục nộp tiền khắc phục hậu quả trong vụ án hơn 7 tỉ đồng. Cáo trạng đề nghị tịch thu khoản 7 tỉ đồng do vợ Lý nộp sung công. Còn khoản tự nguyện nộp hơn 157 tỉ đồng sẽ tiếp tục tạm giữ chờ xử lý sau.

Cáo trạng cũng nêu rõ, cả 3 bị can trên đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi và khắc phục tốt hậu quả, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định. Riêng bị can Tô Hoài Dân có 2 huân chương lao động do Chủ tịch nước tặng cũng được xét thêm tình tiết giảm nhẹ khi luận tội.

Phản cung toàn diện

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra. Ngay trong ngày xét xử đầu tiên, khi vẫn đang ở phần hỏi, cả 3 bị cáo đã thể hiện phản cung toàn diện. Cả 3 cho rằng không có việc lập hồ sơ khống 2 hạng mục công trình để lấy của Nhà nước số tiền 7,3 tỉ đồng như cáo buộc của Viện kiểm sát.

Các luật sư đang hỏi đối chứng 1 bị cáo trong vụ án lừa đảo tại nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau.

Trước sự phản cung này, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã hỏi lý do vì sao thay đổi lời khai toàn diện, trong khi cáo trạng đã xác định các bị cáo ăn năn hối cải, thành thật khai báo, khắc phục hậu quả?

Bị cáo Tô Hoài Dân và Tô Công Lý cho rằng do lúc đầu khi vụ án mới xảy ra, tinh thần bất ổn, lo sợ và thiếu hồ sơ trong tay nên mới khai như vậy. Bị cáo Nguyễn Bá Đam thì giải thích do bị cán bộ lấy lời khai dụ cung.

Cả 3 bị cáo đều có đơn xin khai lại trước khi phiên xử sơ thẩm hôm nay diễn ra.

Trong hơn nửa ngày xét xử đầu tiên, HĐXX, Viện kiểm sát cùng các luật sư tập trung làm rõ vấn đề 2 hạng mục công trình khống. Đó là hạng mục "Hệ thống xử lý nước thải", với giá trị khống bị cáo buộc là gần 2,5 tỉ và "khu tiếp nhận và phân tách rác", với giá trị bị cáo buộc là khống hơn 13,1 tỉ đồng.

Hai hạng mục trên, theo cáo trạng thực tế là do Công ty Huê Thành đã thực hiện theo hợp đồng số 50 giữa Công ty Công Lý và Công ty Huê Thành. Tuy nhiên, 3 bị cáo đã lập hồ sơ khống rằng hạng mục "Hệ thống xử lý nước thải" do Công ty Công Lý tự thực hiện, còn hạng mục "khu tiếp nhận và phân tách rác" là do Công ty Thiên Tân thực hiện. Rồi dùng hồ sơ này đề xuất Nhà nước hỗ trợ 50% theo Nghị định 04/2009.

Bị cáo đầu vụ Tô Công Lý khẳng định "Hệ thống xử lý nước thải" có 2 hệ thống, một do Công ty Huê Thành thi công và một còn lại do Công ty Công Lý tự thực hiện và hiện nay nó vẫn đang hoạt động trong Nhà máy rác thành phố Cà Mau.

Với hạng mục "Khu tiếp nhận và phân tách rác", bị cáo Lý, Dân và cả Đam đều thừa nhận có sai về thủ tục là nhờ Công ty Thiên Tân đứng tên là đơn vị thi công nhưng thực chất là do Công ty Công Lý tự thực hiện. Hiện công trình này cũng đang sử dụng bình thường.

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Cà Mau trả lời các luật sư khẳng định khi tiếp nhận hồ sơ xin hỗ trợ 50% từ Nhà máy rác của ông Dân, ông Lý, đã rà soát kỹ lưỡng, qua nhiều cơ quan sở ngành tỉnh, khẳng định không có phát hiện hạng mục nào trong Nhà máy rác này được lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ 2 lần.

Đang giải quyết tin báo tội phạm về trách nhiệm của cơ quan Nhà nước địa phương Theo cáo trạng, trong vụ án lừa đảo này, còn một phần việc khác mà Bộ công an đang giải quyết đó là trách nhiệm của UBND tỉnh Cà Mau và các cơ quan Nhà nước liên quan đến thẩm định điều kiện, thẩm tra quyết toán để chi hỗ trợ 50% cho Công ty Công Lý. Với trách nhiệm này, theo cáo trạng, "Ngày 4-5-2023, Cơ quan ANĐT Bộ công an đã ra Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm để xử lý theo quy định của pháp luật". Lý do để tách vấn đề này ra giải quyết riêng vì hết thời hạn điều tra.

Cáo trạng cũng xác định, từ ngày 4-5-2012 đến 30-6-2015, Sở tài chính tỉnh Cà Mau đã cho Công ty Công Lý ứng ngân sách nhiều lần tiền hỗ trợ 50% theo Nghị định 04/2009.

Khi điều chỉnh từ tạm ứng sang thực chi, xác định đã ứng thừa chỉ 79 triệu đồng. Tổng số tiền tỉnh này xuất hỗ trợ theo chính sách trên cho Công ty Công Lý là 164,6 tỉ đồng. Cáo trạng xác định trong số tiền này có 7,3 tỉ đồng là tiền lừa đảo bằng hồ sơ khống 2 hạng mục công trình nêu trên.

Ông Tô Hoài Dân đang được các luật sư hỏi đối chiếu chứng cứ tại tòa. Ảnh: TRẦN VŨ

Tòa tạm ngừng do hết giờ làm việc và sẽ tiếp tục xét xử vào sáng mai 29-3, lúc 7 giờ 30 phút. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Vụ án do Bộ công an điều tra Ngày 16-8-2019, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Cùng ngày này, ông Tô Công Lý bị khởi tố bị can, bắt tạm giam từ 17-8-2019 đến 18-11-2020 cho tại ngoại hầu tra. Ông Tô Hoài Dân và Nguyễn Bá Đam bị khởi tố bị can cùng ngày 19-3-2020. Ông Dân được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Ông Nguyễn Bá Đam bị tạm giam từ 19-3-2020 đến ngày 18-11-2020.

