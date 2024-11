Vụ cháy kho nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật ở Long An: Không ảnh hưởng môi trường 12/11/2024 09:00

(PLO)- Lãnh đạo huyện Đức Hòa cho hay vụ cháy kho chứa nguyên liệu công ty thuốc bảo vệ thực vật ở Long An chủ yếu là cháy bao bì, nguyên liệu chưa thành phẩm, ở xa khu dân cư nên không ảnh hưởng môi trường.

Sáng ngày 12-11, thông tin từ UBND huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, bước đầu xác định cháy do chập điện, diện tích kho chứa bị cháy hơn 2.000 m2. Chủ yếu bao bì, khu chứa nguyên liệu, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 900 triệu đồng, không thiệt hại về người.

“Trích xuất camera cho thấy, đám cháy xuất phát ở phân xưởng chứa nguyên liệu, chưa sản xuất thành phẩm nên không ảnh hưởng môi trường xung quanh. Khu vực cháy của công ty nằm trong khu công nghiệp không có nhà dân nên môi trường đảm bảo không bị ảnh hưởng đến bên ngoài”, lãnh đạo UBND huyện Đức Hòa nói.

Sáng 12-11, Công an huyện Đức Hòa đang phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Long An đang tiến hành giám định tại Công ty Cổ phần thuốc bảo vệ thực vật Việt Trung, xã Đức Hòa Đông.

Rạng sáng ngày 11-11, chi nhánh Công ty Cổ phần thuốc BVTV Việt Trung xảy ra cháy kho chứa nguyên liệu bán thành phẩm và nguyên liệu có diện tích 2.800 m2

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã huy động ba xe chuyên dụng của Công an huyện Đức Hòa và Khu công nghiệp cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế dập lửa đám cháy. Đến khoảng 5 giờ sáng đám cháy đã được dập tắt.