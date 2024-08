Vụ phá xe trên Quốc lộ: Công an TP Thủ Đức tìm người bị hại bị tiệm dưới chân cầu vượt Gò Dưa phá xe 22/08/2024 10:41

(PLO)- Công an thông báo ai là bị hại của tiệm phá xe trên Quốc lộ do Mai Văn Cường thực hiện thì liên hệ Đội CSHS Công an TP Thủ Đức.