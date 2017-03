Giả danh công an lừa lấy xe máy của người tình

(PL)- Ngày 7-12, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ nghi can Nguyễn Trung Thành Nghĩa (ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận hơn hai tháng trước thông qua mạng Zalo Nghĩa làm quen với chị VHL (32 tuổi, quê Bạc Liêu). Nghĩa tự giới thiệu là công an đang học ở quận Thủ Đức (TP.HCM). Sau đó, Nghĩa và chị L. có quan hệ tình cảm với nhau. Thấy người tình có xe máy nên Nghĩa đã lập kế hoạch để chiếm đoạt. Sáng 15-11, Nghĩa hẹn gặp chị L. tại quán cà phê thuộc phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An) để đi “tâm sự”. Khi chị L. đi xe máy đến thì Nghĩa yêu cầu bạn gái đưa xe cho mình để chạy qua bên đường rửa xe rồi quay lại. Tiếp đến hai người vào quán cà phê nói chuyện. Một lúc sau Nghĩa nói chị L. ngồi chờ để Nghĩa qua lấy xe máy. Tuy nhiên, Nghĩa qua lấy xe máy rồi phóng đi bỏ mặc người tình kêu khóc. Biết bị sập bẫy gã công an dỏm, nạn nhân đã đến cơ quan trình báo. VĂN NGỌC