Hoảng với kho 'hàng nóng' của 2 trùm ma túy ở Lóng Luông

Ngày 3-7, Công an tỉnh Sơn La tổ chức họp báo thông tin về kết quả chuyên án triệt phá băng nhóm ma túy cực “khủng” vừa diễn ra trên địa bàn, liên quan đến hai ông “trùm” Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận.



Theo đó, từ đầu năm 2018 đến nay, thực hiện chi đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực tỉnh ủy Sơn La, Công an tỉnh Sơn La đã triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch công tác tại khu vực này để đấu tranh với tội phạm ma túy, vận động truy bắt đối tượng truy nã, trong đó mục tiêu chính là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. Đây là 2 mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa rồi chuyển đi các địa phương, đi nước ngoài tiêu thụ.



Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Sơn La, cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Vô hiệu hóa chính quyền cơ sở

Trong các ngày từ 27 đến 30-6-2018, Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, của cấp ủy, chính quyền địa phương đấu tranh thành công hai chuyên án truy bắt hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiêm về ma túy là Nguyễn Thanh Tuân (bí số 18TN), Nguyễn Văn Thuận (bí số 19TN).

Địa bàn 2 bản Lũng Xá, Tà Dê của xã Lóng Luông vốn đã phức tạp lại tiếp giáp với 3 xã trọng điểm về ma túy của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (Hanơ Kia, Pà Cò, Cun Pheo) tạo nên một vùng trọng điểm, có thời điểm trở thành điểm nóng, chảo lửa về ma túy. Do vậy Công an tỉnh Sơn La đánh mạnh không chỉ giải quyết cho Sơn La mà còn giải quyết cho cả Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và các địa phương là vùng tiêu thụ ma túy của Tuân, Thuận và đồng bọn.

Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận là các mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyên trái phép ma túy số lượng 2.700 bánh heroin đã bị Bộ Công an, Cộng an tinh Quảng Ninh điều tra, xử lý hình sự năm 2012 - 2013. Khi đường dây tội phạm ma tuý bị phát hiện, cả 2 bỏ trốn về bàn Lũng Xá, Tà Dê.

Họ lôi kéo số đối tượng truy nã ở các nơi khác tụ tập về mua bán ma tuý, vô hiệu hoá cấp uỷ, chính quyền cơ sở. Để đấu tranh với 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này, từ tháng 7-2015, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án mang các bí số 18TN (đối với Nguyễn Thanh Tuân), 19TN (đối với Nguyễn Văn Thuận).

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là địa bàn hiểm trở, độc đạo, địa điểm trú ngụ của các đối tượng hẻo lánh. Họ xây dựng nhà ở theo hệ thống liên hoàn với nhiều lớp tường rào bao bọc, có hầm ngầm, có lắp đặt hệ thống camera, tích trữ ga, xăng, sử dụng vũ khí quân dụng cố thủ và lôi kéo các đối tượng truy nã, có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy.. đến ở trông coi, bảo vệ. Do vậy, công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn, chưa đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng thi hành công vụ khi triển khai biện pháp mạnh.



Những người trong ổ nhóm ma túy bị bắt giữ

Tiêu diệt hai ông trùm

Từ ngày 27 đến 30-6, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an và các đơn vị liên quan phối hợp đã tổ chức lực lượng đấu tranh; huy động được hệ thống chính trị huyện, xã, bản vào cuộc, sơ tán được nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng trực tiếp đấu tranh đánh bắt các đối tượng.

Lực lượng chức năng đã tiêu diệt 2 kẻ cầm đầu Nguyễn Thanh Tuân, Nguvễn Văn Thuận, bắt sống 3 người; thu giữ tại hiện trường số lượng lớn về vũ khí, gồm: 49 khẩu súng các loại (AK, AR15, Sămplêch, K54, K59, Colt...; trong đó có một số khẩu bị cháy); 17 quả lựu đạn; hơn 7.000 viên đạn các loại (chủ yếu đạn AK); 31 hộp tiếp đạn; 29 ống giảm thanh, ống ngắm súng; 03 ống nhòm, nhiều vỏ đạn các loại; 11 can xăng, dầu loại 20- 30 lít; 23 bình ga loại 13 kg, 34,9 kg; 01 bộ máy ép thủy lực; 02 ô tô, 05 xe máy, khoảng 25m3 gỗ sến, bách cùng nhiều tang vật khác liên quan

Sau khi khám nghiệm tử thi, gia đình người bị chết có đơn đề nghị và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bàn giao người chết cho gia đình mai táng.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định số 76/QĐ-PC44 ngày 2-7 khởi tố vụ án hình sự: Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự và Chống người thi hành công vụ, xảy ra tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.