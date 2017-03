Bị kết luận nhiễm HIV oan: Có thể kiện đòi bồi thường thiệt hại

Ngày 13-4, anh Hoàng Khắc Sửu (42 tuổi, trú phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) cho biết cơ quan chức năng đã công nhận anh không nhiễm HIV, xin lỗi và xóa tên anh ra khỏi danh sách người nhiễm HIV. Tuy nhiên, đến giờ chưa cơ quan nào chịu bồi thường.

Xin việc không ai nhận!

Trao đổi về vụ việc của anh Sửu, trong ngày 13-4, lãnh đạo các cơ quan chức năng cho biết chưa có hướng giải quyết bồi thường cho anh. Hiện nay hướng giải quyết là rút kinh nghiệm giữa các ngành với nhau.

Anh Sửu nói: “Khi tôi đang thụ án thì nhận được tin báo tôi đã bị nhiễm HIV. Nó như một tiếng sét ngang tai tôi vậy, dù tôi chưa bao giờ sa vào con đường chích hút hay chơi bời lêu lổng. Bản án tù lúc đó tôi phải chịu 16 năm nhưng bị HIV coi như là… án tử rồi. Lúc đó, tôi mất niềm tin vào cuộc sống và đầu óc nặng nề, đêm nằm không ngủ được. Thậm chí tôi đã nghĩ đến cái chết. Khi mãn hạn tù trở về địa phương, mang tiếng bị HIV, tôi bị nhiều người xa lánh, kỳ thị, đi xin việc cũng không nơi nào nhận. Khi đi “tán gái” cũng bị phía nhà gái phản đối. Nhiều lúc tôi rất bế tắc, rơi vào bước đường cùng. May là suốt thời gian ở tù, tôi đã nghĩ rất nhiều về mẹ nên gắng vượt qua, cải tạo tốt. Khi ra tù thì mẹ tôi đã mất, rất may tôi không chán nản hay cùng quẫn chứ nếu không thì đời tôi coi như tiêu rồi…”.

“Tôi nhất quyết sẽ kiện đòi bồi thường việc bị xét nghiệm nhầm và công bố tôi bị nhiễm HIV hơn 11 năm qua. Tuy nhiên, hiện tôi chưa biết thủ tục khởi kiện sẽ như thế nào, bắt đầu từ đâu” - anh Sửu bộc bạch.

Anh Hoàng Khắc Sửu bị mắc oan nhiễm HIV hơn 11 năm qua. Ảnh: ĐL

Đòi bồi thường thiệt hại vật chất, tinh thần

Về vụ việc của anh Sửu, một kiểm sát viên cho biết hiện nay do đặc thù của việc khám, chữa bệnh nên những sai sót của các cá nhân phía Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An không đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự hay xử phạt hành chính. Mặt khác, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước không có quy định cụ thể về việc bồi thường do xét nhiệm nhầm hay công bố nhầm người bị nhiễm HIV nên không thể áp dụng để xử lý. Do vậy với thiệt hại của mình, nếu không được bồi thường thỏa đáng, anh Sửu phải kiện ra tòa để đòi quyền lợi.

Đồng tình với ý kiến này, luật sư Nguyễn Thị Tuyết Mai (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết thêm anh Sửu có thể kiện ra TAND huyện Cửa Lò (Nghệ An) yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Đây là đơn vị đã xét nghiệm kết quả dương tính HIV cho anh, từ kết quả đó anh mới bị đưa vào diện quản lý dành cho bệnh nhân bị nhiễm HIV, có mã số cụ thể. Sau đó gây ra biết bao hệ lụy…

Luật sư Trần Văn Hiếu (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng để kiện ra tòa, anh Sửu cần phải có phiếu xét nghiệm dương tính HIV của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An và phiếu xét nghiệm âm tính của các cơ quan sau này. Ngoài ra, anh cần phải chứng minh được những thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần của mình trong suốt 11 năm bị cho là nhiễm HIV…