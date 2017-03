Chuyên viên pháp lý: tiếng nói có trọng lượng trong doanh nghiệp

Tiếng nói có trọng lượng

Kinh tế thời mở cửa, thị trường đầy biến động nên hầu hết các ông chủ đều muốn đảm bảo an toàn cho sự nghiệp của mình. Với một chuyên viên pháp lý nội bộ, nhà đầu tư có thể yên tâm kinh doanh. Do đó, vị trí này ngày càng có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động của công ty, nhiều khi quyết định sự sống còn của công ty.

Khi công ty ký kết hợp đồng với một đối tác nào đó thì chuyên viên pháp lý là người vào cuộc đầu tiên. Họ phải tìm hiểu về đối tác đến từng chi tiết cụ thể. Chỉ khi nào chắc chắn không có vấn đề gì thì mới “phê duyệt” cho doanh nghiệp được tiến hành hợp tác. Vì vậy, nhiều chủ doanh nghiệp khẳng định: "Chỉ cần chuyên viên pháp lý nhíu mày nghi vấn cũng có thể cứu cho công ty một bàn thua trông thấy khi phát hiện ra một sơ hở nhỏ trong hợp đồng có thể gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng."

"Tầm quan trọng của chuyên viên pháp lý còn được thể hiện rõ qua sự nhạy bén, nhanh chân trong việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền cho công ty, và quản lý hồ sơ đạt chất lượng cao..." – một nhân viên tư vấn luật chia sẻ.

Chuyên viên pháp lý còn tư vấn cho ban giám đốc, trưởng các phòng ban tiến hành công việc theo đúng hướng, đúng chức năng kinh doanh đã đăng ký. Với sự am hiểu luật kinh tế, các chuyên viên này còn trợ giúp xử lý các vấn đề về tài chính, thu hồi công nợ, hạn chế tối đa việc phải ra trước cơ quan có thẩm quyền.

Tuyển dụng khó, yêu cầu cao

Khi tuyển chuyên viên pháp lý, nhà tuyển dụng luôn ưu tiên những người đã qua trải nghiệm, từng va chạm với nhiều tình huống. Ngoài ra, ứng viên còn phải có chứng chỉ hành nghề luật sư. "Chúng tôi không chỉ cần một người tư vấn luật mà còn cần cả người đủ tư cách đại diện cho mình khi cần thiết", một giám đốc lý giải.

Với chuyên viên pháp lý, để thành công trong công việc thì nằm lòng kiến thức luật là không đủ. Nói như Huyền Trinh, có 3 năm làm tư vấn luật thì "luôn chiến đấu với chính bản thân". Đó là luôn cập nhật thông tin, văn bản luật trong và ngoài nước. Cô phải theo sát mọi biến động của thị trường có ảnh hưởng đến công ty nhằm có thể ứng phó kịp thời, và tham vấn cho ban giám đốc. Làm được điều đó, mỗi chuyên viên pháp lý đã thể hiện được bản lĩnh, tác phong chuyên nghiệp và sự năng động của họ.

Đồng hành với các kỹ năng tạo nên thành công của một chuyên viên pháp lý còn phải kể đến tính trung thực, khả năng chịu đựng áp lực cao; tinh thần đồng đội, sự chính xác, tỉ mỉ, cẩn trọng và khả năng bảo mật các thông tin...



Theo Lao động