Mất cà vẹt xe nhưng chưa được cấp lại

Thẩm quyền giải quyết là của TP Trước đây, do có thẩm quyền cấp giấy đăng ký xe mô tô 250 phân khối nên quận đã cấp cà vẹt xe cho ông Thơ. Khi đó, quận đã kiểm tra số khung, số máy rất kỹ càng và không phát hiện có gì bất thường. Nay theo quy định mới quận không còn quyền cấp cà vẹt cho loại xe này nên quận đã chuyển hồ sơ xe của ông đến Phòng CSGT đường bộ-đường sắt. Trung tá NGÔ VĂN SƠN, phụ trách đăng ký xe, Công an quận 10 Đang chờ Cục chỉ đạo Kết quả giám định cho thấy số khung, số máy của xe chưa đúng và do còn nhiều vấn đề vướng mắc nên phòng không thể giải quyết. Nhận thấy ông Thơ chỉ là nạn nhân của các vấn đề sai sót trước đây nên phòng đã gửi văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Cục CSGT đường bộ-đường sắt để giải quyết nhằm tránh gây thiệt hại không đáng có cho ông Thơ. Thượng tá TRẦN THANH TRÀ,Trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt - Công an TP.HCM