Dựa vào giấy khai sinh để điều chỉnh giấy tờ khác

Cụ thể, hộ khẩu ghi tôi là dân tộc Hán còn CMND lại ghi dân tộc Hoa. Vậy với những thông tin sai sót trên tôi phải điều chỉnh như thế nào và cơ quan nào giải quyết việc điều chỉnh này, thủ tục ra sao?

Châu Tùng (Tân Bình, TP.HCM)

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời: Trường hợp của bạn cần xem lại thông tin về dân tộc trên sổ hộ khẩu có đúng với giấy khai sinh không. Có hai trường hợp xảy ra.

Thứ nhất, nếu thông tin trên sổ hộ khẩu đúng với giấy khai sinh thì bạn cần đến công an cấp huyện hoặc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội công an cấp tỉnh để làm thủ tục đổi, cấp lại CMND theo Thông tư 04 năm 1999 của Bộ Công an.

Thứ hai, nếu thông tin trên sổ hộ khẩu không đúng với giấy khai sinh thì bạn cần điều chỉnh trên sổ hộ khẩu theo khoản 2 Điều 29 Luật Cư trú. Theo đó, người dân đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Nơi nộp hồ sơ điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu: Đối với TP trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại công an huyện, quận, thị xã; đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại công an xã, thị trấn thuộc huyện; công an thị xã, TP thuộc tỉnh.