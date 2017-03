Uber, GrabTaxi và Hiến pháp 2013

Quyền tự do kinh doanh trong Hiến pháp 2013 Hiến pháp 2013 đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng, vững chắc cho sự vận hành và quản trị quốc gia. Điều 33 Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”. Nếu so sánh với quy định tại Điều 57 Hiến pháp 1992: “Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật” thì rõ ràng quy định về quyền tự do kinh doanh theo Hiến pháp 2013 đã có một bước tiến vượt bậc. Luận giải về nội dung quy định này chúng ta có thể nhận thấy: Thứ nhất, Hiến pháp 2013 đã chính thức thừa nhận quyền tự do kinh doanh là quyền con người và là một trong những quyền cơ bản của công dân. Hơn nữa, Hiến pháp 2013 không quy định chung chung như Hiến pháp 1992 (là công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật) mà khẳng định rõ rằng: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm” (Điều 33 Hiến pháp 2013). Như vậy, mọi người có quyền tự do kinh doanh và giới hạn của quyền tự do đó là những gì luật cấm chứ không phải theo quy định của pháp luật. Thứ hai, Hiến pháp 2013 đã mở rộng về phạm vi chủ thể của quyền tự do kinh doanh, không còn quan niệm đồng nhất về quyền con người và quyền công dân như quy định ở Điều 50 Hiến pháp 1992. Thay vì sử dụng đại từ công dân - chủ thể của mọi quyền như trong Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013 đã sử dụng đại từ mọi người để chỉ chủ thể của các quyền không chỉ áp dụng đối với công dân Việt Nam mà cả người nước ngoài có mặt hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Chúng ta đều biết khi nói đến khái niệm công dân gắn liền với quốc tịch và chỉ những người nào có quốc tịch Việt Nam mới là công dân Việt Nam. Còn khái niệm mọi người không chỉ dùng để chỉ công dân Việt Nam mà bao gồm cả những cá nhân và người nước ngoài khác đang làm ăn, sinh sống tại Việt Nam. Thứ ba, quyền tự do kinh doanh đã được mở rộng về không gian tồn tại. Trước đây Điều 57 Hiến pháp 1992 quy định: “Công dân được quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật”. Điều này có nghĩa giới hạn của quyền tự do kinh doanh trong phạm vi quy định của pháp luật, tức ngoài những nội dung mà pháp luật quy định thì còn lại công dân không được làm. Nay Điều 33 Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”. Điều này có nghĩa ngoài những ngành nghề mà pháp luật cấm mọi người không được kinh doanh, còn các ngành nghề còn lại mọi người đều được quyền tự do kinh doanh mà không bị giới hạn. TS NGUYỄN THANH BÌNH,

Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp