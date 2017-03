Hà Nội: Nhà ‘nhảy dù’ trên đất nông nghiệp

Khu vực Đầm Hồng, Đầm Sỏi, Đầm Bà Cả Lợi, Đầm Sen… thuộc phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhiều năm nay trở thành nơi nhức nhối ở thủ đô vì tình trạng xây dựng không phép, nhà “nhảy dù” trên đất nông nghiệp.

Lén lút xây đêm

Theo báo cáo của UBND phường Khương Đình, khu vực ruộng giáp ranh với nghĩa trang phường có diện tích khoảng 15.000 m2. Đây vốn là đất nông nghiệp đã được HTX nông nghiệp Khương Đình giao cho các hộ xã viên từ năm 1989 (từ thời xã Khương Đình, huyện Thanh Trì), đến nay vẫn do xã viên quản lý. Hầu hết diện tích này không thể sản xuất do mương máng bị san lấp hết. Do nhu cầu về nhà ở nên người dân tự ý xây dựng nhà không phép, với quy mô 1-5 tầng. Một số công trình cải tạo trên hiện trạng nhà cũ. Có ba công trình đã dựng cột bê tông cốt thép tầng một. Nhiều hộ dân tự xây dựng móng, được chia làm nhiều lô, diện tích trung bình từ 30 đến 60 m2, tự làm đường nội bộ rộng từ 1,5 đến 2 m…

Thủ đoạn san lấp, xây dựng nhà trên đất ruộng thì muôn hình vạn trạng, đa phần diễn ra vào ban đêm, ngày nghỉ ngày lễ. Ban đầu là san lấp, trồng cây, rồi dựng lán, quây tôn dựng nhà ở bên trong... Hiện tại một lô đất 30-50 m2 chưa xây dựng nhà ở đây được bán trao tay với giá 400-500 triệu đồng, đã xây dựng nhà ở thì từ 800 triệu đến 1 tỉ đồng.





Hàng loạt công trình xây dựng trên đất nông nghiệp thuộc phường Khương Đình với nước sơn mới, trong khi phường nói những công trình này đã tồn tại từ lâu. Ảnh: TP

Dân bảo có “lót tay” thì được xây

Có mặt tại tổ 6, tổ 13 (phường Khương Đình), chúng tôi chứng kiến cảnh khu ruộng trũng thuộc Hợp tác xã dịch vụ phường Khương Hạ (nay đã giao về phường Khương Đình) bị san lấp nham nhở. Xung quanh, hàng chục ngôi nhà màu sơn mới toanh mọc lên xen, kẹt giữa những móng nhà xây dang dở và những ngôi lán dựng tạm bằng tôn và cót.

Bà H. - một người dân tại đây, cho biết: “Toàn xây dựng trên đất nông nghiệp hết đấy. Có nhà xây lâu rồi, có nhà xây hồi năm ngoái (năm 2015). Mua nhà ở đây phải chấp nhận liều vì có thể bị đập bỏ bất cứ lúc nào”.

Theo bà H., nhiều hộ dân muốn xây được nhà ở đây phải “lót tay” cho lực lượng chức năng với giá trung bình là 40-50 triệu đồng/tầng xây.

Theo tìm hiểu của PV, tình trạng nhà ở “nhảy dù” trên đất ruộng, ao, hồ tại khu vực này đã nhức nhối nhiều năm nay. Hàng loạt cán bộ phường Khương Đình do buông lỏng quản lý đất đai đã phải đứng trước vành móng ngựa. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp không thuyên giảm mà còn phức tạp hơn.

Công an đang làm rõ “phản ánh tiêu cực”

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về việc người dân phản ánh phải “lót tay” 50 triệu đồng/tầng nhà xây trên đất nông nghiệp, ông Vũ Quang Trung, Chủ tịch UBND phường Khương Đình, khẳng định: “Không có chuyện này. Bằng chứng là hồi đầu tháng 5-2016 vừa qua, chúng tôi đã cho đập bỏ, phá dỡ 50 nền móng nhà mọc trên đất nông nghiệp tại đây”.

Cũng theo ông Trung, những trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp ở địa bàn phường tồn tại hơn 20 năm nay và nhiều cán bộ vi phạm đã phải đi tù, còn hiện nay không có chuyện phường “bảo kê” cho xây dựng không phép.

PV đã đưa ra một số hình ảnh về các công trình không phép 2-3 tầng với vết tích xây dựng còn khá mới thì được ông Trung giải thích: “Đây đều là những ngôi nhà tồn tại từ lâu, bây giờ người dân họ sửa sang quét vôi, quét ve lại thôi chứ không phải xây mới”.

Ông Trung cho hay phường đang tích cực xử lý các vi phạm. Hiện phường đã lập hồ sơ hơn 57 trường hợp xây dựng không phép, trong đó 54 trường hợp đã dỡ bỏ theo quy định.

* * *

UBND quận Thanh Xuân cho biết những tố cáo tiêu cực của người dân đang được cơ quan công an làm rõ. Bà Vương Thị Vân Khánh, Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Xuân, thông tin: “Hiện Công an quận Thanh Xuân mới báo cáo sơ bộ với lãnh đạo quận về những phản ánh của người dân. Do có một số đối tượng không ở trên địa bàn nên công an quận đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ. Khi có thông tin cụ thể, quận sẽ thông tin sau”.