Bóng tối ma mị

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: “Làm trọng tài ở Việt Nam cũng phải có dây!” Chuyên gia Đoàn Minh Xương là người rất tự trọng khi các trận đấu ở V-League ông đều bỏ tiền túi mua vé vào xem chứ nhất quyết không dự khán bằng vé mời dù ông là người của LĐBĐ TP.HCM. Nói về công tác trọng tài V-League, ông chia sẻ: “Phải chấn chỉnh lại vì V-League lẽ ra phải phục vụ xã hội, phục vụ cho đội tuyển thì đằng này lại phục vụ một nhóm quyền lợi thao túng V-League. Với công tác trọng tài thực sự rất nguy hiểm khi tôi biết làm trọng tài ở Việt Nam muốn được ra sân nhiều, làm nhiệm vụ nhiều và có tiền nhiều thì phải có dây. Vụ trọng tài Thư bắt trận TP.HCM - Long An, ai trong nghề cũng thấy trọng tài Thư thổi rất “tinh vi” và rất “ác”. Xem hai bàn gỡ của chủ nhà TP.HCM sẽ thấy rất rõ và xem các tình huống cắt lợi thế của Long An, cho lợi thế TP.HCM sẽ thấy ông Thư cố tình gây ức chế cho đội Long An. Tôi không đồng tình với phản ứng của đội Long An nhưng với kiểu thổi của trọng tài Thư và cách giải quyết của những nhà điều hành trong xuyên suốt các vòng đấu qua như thế là giết bóng đá”. NN