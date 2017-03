Cử tri Mỹ: Chọn bà Clinton là để chặn ông Trump

Kỳ vọng có nhiều chọn lựa hơn Nhiều cử tri nói với chúng tôi rằng họ kỳ vọng bầu cử năm nay có nhiều chọn lựa hoàn hảo hơn là hai ứng viên từ đảng Dân chủ và Cộng hòa. “Cả hai ứng viên năm nay (bà Clinton và ông Trump - NV) đều không được đánh giá cao bởi họ có nhiều điểm khiến cử tri khó có thể tin cậy, thậm chí còn gây ra nhiều vụ bê bối trong quá khứ. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thể bầu chọn cho ai đó hoàn hảo hơn hai ứng viên năm nay nhưng cách thức vận hành hệ thống bầu cử của Mỹ hiện nay chỉ dẫn đến kết quả một trong hai ứng viên (của đảng Dân chủ hoặc Cộng hòa - NV) trở thành người chiến thắng” - David Weber (luật sư làm việc tại Washington) nói. Trước thực trạng nhiều cử tri thất vọng với cả hai ứng viên, trả lời câu hỏi: “Như thế nào mới là một ứng viên hoàn hảo như kỳ vọng?”, David Weber nói: “Thực tế trong một cuộc bầu cử, cử tri muốn bầu chọn cho người họ thích và nghĩ là lý tưởng nhất. Nghĩa là người đó được cử tri tín nhiệm có thể đảm trách tốt vị trí tổng thống. Nhưng trong bầu cử này, tôi đã thấy quá nhiều người phàn nàn rằng họ không thích cả hai ứng viên nhưng họ buộc phải chọn người này để người còn lại không thể chiến thắng”. Giải thích về sự thất vọng của nhiều cử tri Mỹ sau chiến dịch tranh cử rầm rộ của hai ứng viên, TS Matthew F. Filner, học giả Fulbright nghiên cứu và giảng dạy tại Nhật Bản, cho rằng: “Đó là một phần trong xu hướng kéo dài từ những năm 1980. Cử tri đảng Dân chủ thường tín nhiệm rất thấp với ứng viên đảng Cộng hòa và ngược lại. Ứng viên của hai đảng chủ chốt này được giám sát, soi xét rất kỹ từ công luận qua nhiều thập niên, thế nên cả hai dễ dàng bị rơi vào các tầm nhắm tiêu cực so với những ứng viên khác vốn không được biết đến phổ biến”. Việc nhiều cử tri thất vọng với cả hai ứng viên Clinton và Trump không khác nhiều so với những cuộc bầu cử trước đây, có chăng chỉ gia tăng về mức độ mà thôi. ________________________________ Bầu cử Mỹ năm nay có ba ứng viên của nhóm đảng phái thứ ba đang tranh cử ở hơn 20 bang trong tổng số 50 tiểu bang của Mỹ. Họ bao gồm Jill Stein (Massachusetts) đại diện đảng Xanh; Gary Johnson (New Mexico) đại diện đảng Tự do và Darrell Castle (Tennessee) đại diện đảng Lập hiến. Ngoài ra còn một số ứng viên khác tranh cử ở số tiểu bang dưới 20. Gary Johnson và Jill Stein là hai ứng viên đáng chú ý trong bối cảnh bà Clinton và ông Trump gặp phải nhiều rắc rối. Tuy vậy, theo truyền thông Mỹ dự báo cả hai chưa có đến 10% cơ hội chiến thắng trước ông Trump và bà Clinton.