Một “Seoul” thu nhỏ

Trả lời PV, Tổng lãnh sự Oh Jae Hack cho biết người HQ đã đến TP.HCM và các tỉnh lân cận kinh doanh trước khi VN và HQ chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Đến giữa năm 2000 thì mở rộng đến các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Vũng Tàu và các tỉnh miền Trung. Cư dân HQ sinh sống ở Q.7 (TP.HCM) ước tính trên dưới 20.000 người. Ban đầu người HQ đến VN mục đích để làm ăn, sau đó họ mời gia đình và đối tác đến VN du lịch và cư trú. Do đó số người HQ đến VN ngày càng tăng.