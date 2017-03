Những bí ẩn trong ngôi nhà trọng tài

Vì sao những người tài liên tục rời bỏ? • Phó Tổng Thư ký Dương Nghiệp Khôi chưa hết nhiệm kỳ VII nhưng quyết định rút lui khỏi ngôi nhà bóng đá. Ai cũng biết ông Khôi là người trong gia đình có truyền thống thể thao, từng làm công tác chuyên môn, đặc biệt là tổ chức các giải vô địch quốc gia lâu đời nhất. Ông Khôi cũng là người ít ỏi trong các quan chức VFF có chuyên môn nhất khóa VII. Thế mà mới đây ông đã “chịu không nổi”, rút lui khỏi ngôi nhà bóng đá. Giới chuyên môn tiếc vì ông Khôi từng đóng góp nhiều cho bóng đá nước nhà và giàu kinh nghiệm nhất, thế mà gần đây không được trọng dụng và bị cô lập nên buộc phải rút lui với lý do sức khỏe. • Trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng đang phát triển tốt bỗng thề không bao giờ cầm còi nữa và tự tìm nghề khác sinh sống. Anh chia sẻ: Nhiều khi làm đúng nhưng vì không “vâng lời” cấp trên, không theo dây theo “cạ” thì kiểu gì cũng bị vạch lông tìm vết rồi bị treo còi. Năm 2015, giải U-21 quốc tế trong trận tranh hạng ba, ông Dũng làm đúng luật khi không cho phép thay người sau thời gian thi đấu chính thức và trước lúc đá luân lưu nhưng bị trọng tài chính “đè lệnh”. Trên ông là giám sát Dương Văn Hiền có lỗi nặng nhất thì đổ lỗi lúc đó mình đi vệ sinh (!?). Cuối cùng thì chỉ mình ông Dũng bị xử treo còi do không có êkíp. Ông Dũng hiểu cuộc chơi này phải có dây như lời chuyên gia Đoàn Minh Xương nói. Thế nên ông xin nghỉ dù đang là trọng tài FIFA. • Trưởng đoàn bóng đá Huế Đoàn Phùng từng là HLV trẻ của VFF, từng gắn bó với nguyên Giám đốc kỹ thuật Rainner Willfeld (người Đức), từng được VFF các nhiệm kỳ trước trải thảm mời tham gia vào công tác chuyên môn, làm cán bộ VFF nhưng ông từ chối. Mùa qua ông lại thấy mình rất nhỏ nhoi khi đội bóng nghèo của mình bị xử ép. Ông từng đề nghị ban tổ chức giải hạng Nhất mùa 2016 phải vào cuộc vì bất bình với việc trợ lý ở vị trí quan sát tốt nhất thì bắt việt vị trong khi trọng tài chính ở vị trí khó quan sát hơn lại đè cờ để đội bóng đối phương ghi bàn. Khi ông đẩy trách nhiệm lên Ban Trọng tài thì Trưởng ban Nguyễn Văn Mùi đá quả bóng trách nhiệm cho ban tổ chức sân do không có đủ máy quay (!?). NN