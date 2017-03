Vào tù vì “dính” nữ thập tam - Bài cuối: Giáo dục giới tính như vá tấm lưới thủng

Một trường hợp xảy ra tại một trường phổ thông dân lập đa cấp học tại quận Bình Tân được vị hiệu trưởng (xin giấu tên) chia sẻ trong buổi chuyên đề giáo dục giới tính gần đây đã khiến không ít giáo viên, phụ huynh phải suy ngẫm. Chuyện xảy ra với một nữ sinh đang học lớp 7. Một lần, em này nói có anh họ đến thăm và hai người ngồi ở ghế đá nói chuyện bình thường. Khi nhân viên bảo vệ không để ý thì hai em này đã dẫn nhau vào khu nhà vệ sinh của giáo viên để làm “chuyện ấy”. Khi thấy nhiều học sinh bàn tán nhốn nháo như “Tụi nó đang mặc quần!”, “Tụi nó làm xong hết rồi!”… ở khu nhà vệ sinh thì bảo vệ mới tá hỏa chạy đến xem và giật mình phát hiện hai em này đang ở bên trong. Vì hai em không chịu mở cửa, bảo vệ phải báo công an đến can thiệp hai em mới chịu ra ngoài. Sau khi tìm hiểu, nhà trường mới biết người anh đó không phải là anh họ mà là nhân viên của cha em. Việc em đã làm “chuyện ấy” với bạn trai này trong trường không phải là lần đầu mà đã nhiều lần ở quê, chủ yếu do em chủ động tiếp cận và hẹn gặp để hai đứa làm chuyện người lớn. Để hạn chế, gia đình đưa em vào học nội trú ở trường này nhưng chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện. Vị hiệu trưởng này còn cho biết không chỉ trường hợp này, nhiều học sinh tuổi cấp II, cấp III đã thể hiện sự táo bạo trong vấn đề tình dục, thường thì các em nữ dạn hơn nam. Nhiều em nhìn bên ngoài ngoan hiền, học giỏi nhưng đã rất rành rọt về “chuyện ấy” khiến giáo viên phải sốc. Không ít em nữ biết tạo cơ hội để xảy ra “chuyện ấy”. Tôi mong sao Bộ GD&ĐT đưa vào giảng dạy môn học về Bộ luật Hình sự, trong đó nhấn mạnh những quy định xử phạt đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Đặc biệt, cùng với dạy giáo dục giới tính, hãy dạy các cháu biết việc vi phạm này các con sẽ bị xử phạt nặng ra sao, mức án thế nào. Qua đó, các bé trai tự biết bảo vệ mình, các bé gái mới lớn cũng biết chính xác việc yêu thế nào là không khiến bạn mình bị… đi tù mà giảm đi sự chủ động. Bà THANH LIÊN, một phụ huynh có con học lớp 7