Hàn Quốc ưa chuộng hàng tiêu dùng Việt Nam

Đại diện Lotte Mart cho biết từ đầu năm đến nay giá trị xuất khẩu hàng Việt sang Hàn Quốc tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 15%. Tỉ lệ hàng Việt Nam bán ở hệ thống Lotte Mart ở các nước chiếm từ 7% đến 10%.

Hiện có 24 DN Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc qua kênh phân phối của Lotte Mart. Số lượng các ngành hàng lên đến 101 loại sản phẩm. Các sản phẩm gồm thanh long, sầu riêng, dừa, hạt điều, khô cá tẩm gia vị, bánh phở khô, cà phê, thảm nhà tắm… với tổng giá trị xuất khẩu lên đến 250.000 USD.

Không tiết lộ giá trị hàng Việt xuất khẩu thông qua kênh phân phối nhưng ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc đối ngoại Big C, cho biết hằng năm siêu thị xuất khẩu khoảng 11.000 container hàng Việt sang hơn 20 quốc gia tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Các nhóm mặt hàng chủ lực là dệt may thời trang, hàng mộc, thủ công mỹ nghệ và thực phẩm. Thời gian tới hệ thống Siêu thị Big C sẽ tập trung đẩy mạnh xuất khẩu những nhóm hàng này.

Theo ông Nguyên, nhóm chuyên gia nghiên cứu hàng xuất khẩu của Big C phân tích, các nhà cung cấp (NCC) Việt cần hiểu rõ những quy chuẩn quốc tế trong xuất nhập khẩu, các nhu cầu, thị hiếu hay xu hướng của thị trường quốc tế, đặc biệt là vấn đề chất lượng sản phẩm, nhu cầu riêng biệt của từng khu vực. Việt Nam ngày càng có lợi thế trong khu vực nhờ giá cả. Do đó, NCC cần chủ động hơn nữa trong việc tiếp cận và tự giới thiệu với các nhà xuất khẩu để sản phẩm của mình có cơ hội ra thị trường quốc tế.

Phía Lotte Mart cũng cho rằng DN xuất khẩu cần lưu ý các sản phẩm tiêu dùng phải tuân theo Luật Kiểm tra an toàn và quản lý chất lượng của Hàn Quốc với rất nhiều quy định áp dụng cụ thể cho từng nhóm sản phẩm nhập khẩu.

Thời gian tới Lotte Mart sẽ đưa hàng Việt đến với hội chợ đánh giá sản phẩm Việt Nam tại Lotte Mart (Hàn Quốc) diễn ra trong tháng 9. “Chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm và lựa chọn những mặt hàng tiêu biểu của Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc” - đại diện Lotte Mart Việt Nam nhấn mạnh.

TÚ UYÊN