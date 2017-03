Hội thao chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập

Đội bảo vệ Phú Mỹ Hưng đã tổ chức “Hội thao bảo vệ Phú Mỹ Hưng lần 4 - 2013”, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 10-5.

Đây là dịp để cán bộ, nhân viên thuộc Đội bảo vệ Phú Mỹ Hưng, các công ty bảo vệ dịch vụ: VN 24, Nam Sài Gòn, TNXP, Việt An, ISP thể hiện tinh thần rèn luyện sức khỏe, kiểm tra thể lực và khả năng ứng phó với các tình huống trong công tác chuyên môn. Các môn thi trong hội thao năm nay gồm: đá bóng, kéo co, nhảy bao bố, chạy 200 m tiếp sức, biểu diễn võ thuật tự do, sử dụng bình chữa cháy, thực hành PCCC… Hội thao thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của hơn 300 nhân viên bảo vệ của các đơn vị. Tổng giải thưởng dành cho các môn thi tại hội thao năm 2013 hơn là 26 triệu đồng.

NM