Lại chầu chực bên máy ATM

Máy ATM kẹt do... tiền mới? Cũng theo các NH, dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng khó tránh khỏi trường hợp xảy ra sự cố do gần tết số lượng giao dịch tăng đột biến. Ngoài ra gần tết NH Nhà nước thường đưa ra lưu thông tiền mới. Do tờ tiền còn quá mới dẫn đến dễ dính vào nhau và bị kẹt trong máy ATM. Để khắc phục tình trạng này, NH thường rắc vôi bột vào hoặc trộn lẫn giữa tiền cũ và tiền mới nhưng vẫn không khắc phục được hoàn toàn. Phân biệt chủ thẻ Do lo ngại không phục vụ nổi, nhiều NH có số lượng máy ATM lớn cũng giới hạn bớt quyền lợi chủ thẻ của NH khác so với chủ thẻ của chính NH. Nhiều trụ ATM có dán thông báo chủ thẻ của chính NH được rút tối đa 3,5 triệu đồng/lần nhưng chủ thẻ của NH khác chỉ được rút tối đa 2 triệu đồng/lần - bằng với mức tối thiểu theo quy định của NH Nhà nước. Giám đốc trung tâm thẻ một NH cho biết thời điểm tết, lượng chủ thẻ vãng lai là nguyên nhân khiến các NH “đau đầu”. “Khi lắp đặt ATM, chúng tôi đã tính toán cân đối với số lượng chủ thẻ của chính mình, nhưng số chủ thẻ vãng lai thì không tính được và làm NH bị động trong phục vụ” - ông này nói.