Người Sài Gòn dùng điện thoại thông minh mua thịt heo

Thí điểm tại bảy chợ và nhiều siêu thị Chương trình chợ thí điểm an toàn thực phẩm trong giai đoạn 2016-2020 sẽ triển khai thí điểm tại 12 lò giết mổ tập trung; hai chợ đầu mối là Bình Điền, Hóc Môn và năm chợ chính là Bến Thành, Hòa Bình, Bàu Cát, Thái Bình, An Đông. Các chuỗi siêu thị Co.opmart, Satra, Vissan và Sagrifoods cũng nằm trong diện thí điểm. Sau thử nghiệm với thịt heo, TP.HCM dự kiến sẽ mở rộng mô hình trên ra các mặt hàng như rau, củ, quả. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa chỉ đạo Sở Công Thương hỗ trợ các đơn vị, công ty, tiểu thương tích cực đăng ký tham gia chương trình để sớm triển khai đồng loạt từ đầu năm 2017. Bởi TP muốn từng bước loại trừ thịt bẩn, độc hại ra khỏi thị trường. Mời chuyên gia châu Âu tham gia Từ tháng 8 đến tháng 10 tới đây, chúng tôi sẽ mời đơn vị tư vấn và các chuyên gia từ châu Âu để hoàn chỉnh giải pháp CNTT kiểm soát thịt heo. Song song đó chúng tôi vận động, mời gọi các chủ thể tham gia và ký các cam kết. Đến tháng 11 hoặc tháng 12 sẽ chạy thử nghiệm chương trình, trong quá trình này sẽ tiếp tục hoàn thiện các khung pháp lý. Dự kiến đến đầu năm 2017 sẽ triển khai đồng loạt. Chương trình này không nhằm loại trừ, ngăn cản việc kinh doanh khác. Nghĩa là người kinh doanh thịt heo không tham gia chương trình nếu chứng minh được nguồn gốc chất lượng hàng hóa, an toàn thì vẫn đưa hàng vào chợ kinh doanh bình thường. Ông NGUYỄN NGỌC HÒA,

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM