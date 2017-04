Tại sao cấm điểm chèo thuyền thú vị nhất thế giới?

UBND TP Hạ Long, Quảng Ninh đã quyết định tạm dừng hoạt động dịch vụ chèo thuyền kayak (thuyền nhỏ và hẹp, được điều khiển hoàn toàn bằng sức người) trên vịnh Hạ Long từ ngày 1-4.

Đây là loại hình du lịch khám phá, trải nghiệm rất thú vị và luôn hấp dẫn với du khách, từng được bầu chọn là “thú vị nhất thế giới”.

Đùng một cái cấm

Lý do TP Hạ Long đưa ra lệnh cấm là do số lượng kayak và hoạt động chèo kayak trên vịnh Hạ Long đang phát triển nhanh chóng. Trong khi đó các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kayak chưa có phương án hoạt động được phê duyệt.

Bên cạnh đó, việc tổ chức kinh doanh dịch vụ chèo kayak không thực hiện niêm yết giá hoặc không thực hiện theo niêm yết, có biểu hiện “chặt chém” khách du lịch làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh du lịch trên vịnh Hạ Long.

“Kể từ ngày 1-4 bất cứ đơn vị nào tổ chức chèo kayak, UBND TP Hạ Long đề nghị Cảng vụ nội địa tỉnh Quảng Ninh ngừng cấp phép rời cảng, bến tối thiểu 30 ngày” - văn bản của UBND TP Hạ Long nêu rõ.

Lệnh cấm trên lập tức gây phản ứng mạnh vì nó ảnh hưởng đến hầu hết đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch không chỉ của Quảng Ninh mà còn ở Hà Nội, TP.HCM… Nhưng không chỉ các doanh nghiệp (DN) du lịch bị sốc mà du khách cũng cảm thấy tiếc nuối.

Ông Phạm Hà, Giám đốc Công ty Du lịch Luxury Travel, cho hay tất cả công ty lữ hành đều xây dựng và giới thiệu dịch vụ chèo thuyền kayak trên vịnh Hạ Long với khách quốc tế. Tôi làm nghề này mấy chục năm nay, chưa thấy có một vụ tai nạn nào liên quan đến chèo kayak nên việc cấm chèo thuyền kayak là rất vô lý.



Vịnh Hạ Long được xem là nơi chèo thuyền kayak tuyệt vời. Trong ảnh: Du khách chèo thuyền kayak trên vịnh Hạ Long. Ảnh: HẢI ĐƯỜNG

“Không nên… thích thì cấm. Hơn nữa, cấm các hoạt động dưới mặt nước (trước đó đã cấm nhiều hoạt động như ngủ đêm trên vịnh - PV) thì khách đến Hạ Long trải nghiệm bằng gì?” - ông Hà bức xúc.

Ông Nguyễn Hoàng, đại diện Công ty Du lịch Handspan Travel Indochina, cũng cho rằng trong trường hợp có bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh dịch vụ kayak khi chưa có phương án hoạt động được phê duyệt thì sẽ phải bị coi là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý. Còn những đơn vị thực hiện nghiêm túc và tuân thủ pháp luật phải được bảo vệ.

Ông Hoàng nhấn mạnh: “Không thể để những đơn vị làm ăn nghiêm túc trở thành đối tượng bị chịu sự tác động tiêu cực của lệnh cấm xuất phát từ hành vi vi phạm pháp luật của chủ thể khác, không thể đánh đồng DN đúng với những DN vi phạm pháp luật, không nên vơ đũa cả nắm”.

Giám đốc một công ty du lịch khác cũng cho rằng “TP Hạ Long đánh úp các DN”. Bởi chỉ trong thời hạn ba ngày từ lúc ra văn bản đến lúc cấm, các DN đều phải tuân thủ thực hiện, không kịp trở tay. Trong khi đó hợp đồng hợp tác với các đối tác mà phần lớn là khách du lịch quốc tế đã được ký kết từ trước đấy rất lâu và đang trong quá trình thực hiện. “Thiệt hại sẽ được tính như thế nào?” - vị giám đốc công ty trên đặt vấn đề.

Cần hủy bỏ lệnh cấm

Bức xúc trước lệnh cấm trên, ngày 5-4, nhiều công ty du lịch ở Quảng Ninh, Hà Nội, TP.HCM... đã làm đơn kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh Quảng Ninh… nêu rõ về những bất hợp lý trong Văn bản 2195 của UBND TP Hạ Long, đồng thời đề nghị hủy bỏ lệnh cấm này.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 7-4, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết: “Chúng tôi đã giao Vụ Lữ hành đề xuất hướng giải quyết vụ việc. Tổng cục Du lịch cũng đã báo cáo cấp trên về sự việc này”.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch, nêu quan điểm: Lệnh cấm dịch vụ chèo thuyền kayak, một trong những sản phẩm du lịch được du khách quốc tế đặc biệt yêu thích khi đến với Hạ Long là không hợp lý.

“Tổng cục đã soạn thảo công văn trình Bộ VH-TT&DL ký để gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, đề nghị xem xét bỏ lệnh cấm dịch vụ chèo thuyền kayak trên vịnh Hạ Long. Đây là dịch vụ mang lại giá trị gia tăng cho khách trải nghiệm đã triển khai nhiều năm nay trên vịnh, nếu thấy còn bất cập thì tăng cường quản lý chứ không thể áp đặt lệnh cấm mang tính chất giật cục như vậy” - ông Nguyễn Quý Phương nói.

Cũng theo ông Phương, lý do để cấm chèo thuyền kayak trên vịnh Hạ Long không thuyết phục bởi dịch vụ này không gây mất an toàn, cũng như không xảy ra các vụ tai nạn đường thủy. Hầu hết khách tham gia dịch vụ chèo thuyền kayak đều mặc áo phao, thuyền nhẹ... Để đảm bảo an toàn phải nâng cao trình độ của đội ngũ nhân lực, tiêu chuẩn tham gia dịch vụ chèo thuyền kayak.