Thị trường ôtô tiếp tục ảm đạm

Trong đó, doanh số bán xe con đạt 3.094 chiếc, giảm 22% so với tháng trước và doanh số bán xe tải đạt 4.808 chiếc, giảm 11%, số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết. Trước đó, tiêu thụ ôtô của cả nước đã có 4 tháng tăng liên tiếp sau thông tin giảm phí trước bạ.



Bộ Công Thương nhận định, sức tiêu thụ ôtô trong tháng chậm do người dân không mua sắm hàng hóa có giá trị lớn vào tháng bảy âm lịch (tháng cô hồn), tức tháng 8 dương lịch.



Với việc thị trường ôtô ảm đạm, sản lượng xe lắp ráp trong nước cũng giảm 15% so với tháng trước, đạt 6.524 xe. Số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 1.378 xe, giảm 18% so với tháng trước và là tháng có lượng nhập khẩu thấp nhất từ đầu năm (ngoại trừ tháng Tết).



Tuy nhiên, do sự hồi phục của thị trường năm nay, so với cùng kỳ năm trước, doanh số bán hàng của tháng 8 vẫn tăng 14%. Tính từ đầu năm, cả nước đã tiêu thụ được 67.099 xe ôtô các loại, tăng 17% so với cùng kỳ, trong đó xe con tăng 25% và xe tải tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.



Toyota vẫn dẫn đầu về doanh số bán xe toàn thị trường với 2.486 chiếc trong tháng, chiếm 34,4% thị phần, giảm 17% so với tháng trước và tăng 30% so với cùng kỳ. Xếp sau là các hãng xe như Thaco Trường Hải (1.690 chiếc), Ford (648 chiếc), Honda (467 chiếc)…





Theo Huyền Thư (VNE)