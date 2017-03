Tướng công an muốn làm rõ vụ nước mắm nhập nhèm

Ngăn chặn làm ăn gian dối trên các nhãn mác của một số loại nước mắm công nghiệp có ghi các thành phần, độ đạm và độ mặn. Nhưng chất lượng có như ghi trên nhãn hay không thì cần phải được kiểm tra, kiểm nghiệm mới biết. Bởi thực tế không ít cơ sở mua nước mắm trôi nổi về pha thêm với nước lã, muối, đường hóa học, màu, đạm, bột ngọt, chất bảo quản… rồi đóng chai, dán nhãn đạm cao tung ra thị trường bán. Điều này khiến người tiêu dùng thiệt thòi. Vấn đề là các cơ quan quản lý phải vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt. Nếu phát hiện vi phạm, gây nhầm lẫn, nguy hại cho người tiêu dùng thì phải xử lý mạnh tay, kể cả buộc phải đóng cửa DN. Có như vậy mới chặn được tình trạng làm an gian dối. Ông Lê Văn Bảnh, Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối, Bộ NN&PTNT Cung cấp thông tin trung thực Theo khoản 1 Điều 17 Luật Chất lượng sản phầm hàng hóa về quyền của người tiêu dùng là được cung cấp thông tin trung thực về mức độ an toàn, chất lượng, hướng dẫn vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm, hàng hóa. Mặt khác, việc được biết thông tin đầy đủ khi mua sắm, tiêu dùng là vô cùng quan trọng bởi nó góp phần trong việc đưa ra quyết định mua sắm, tiêu dùng của người tiêu dùng. Nên dù pháp luật không bắt buộc phải công khai một số thông tin về sản phẩm thì DN cũng cần chủ động cung cấp các thông tin về sản phẩm của mình một cách công khai, minh bạch, tránh tình trạng lập lờ đánh đố người tiêu dùng. Còn nếu DN viện vào lý do pháp luật không bắt buộc nên từ chối cung cấp thông tin thì chính DN có thể bị thiệt hại uy tín nếu người tiêu dùng nghi ngờ về tính minh bạch về chất lượng của sản phẩm. Theo tôi, những thông tin về chất lượng sản phẩm như hàm lượng, tỉ lệ… trong nước mắm hay nước chấm thì không thể xem là bí mật kinh doanh. Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh Tướng công an đề nghị làm rõ Ngày 14-10, tại lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Cục An toàn thực phẩm, Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế và Cục CSĐT tội phạm về môi trường thuộc Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, cho biết: Thời gian qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh về vấn đề “nước mắm công nghiệp”. Đặc biệt là tình trạng nhập nhèm giữa nước mắm công nghiệp và nước mắm truyền thống khiến người tiêu dùng khó phân biệt. Từ đó Thiếu tướng Hòa đề nghị Bộ Y tế cần thanh tra, kiểm tra nắm tình hình và thông tin tới người tiêu dùng được rõ.