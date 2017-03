Cam kết phục vụ 10 năm, nghỉ nửa chừng nên mất toi 200 triệu đồng

Theo hồ sơ, ông G. ký hợp đồng lao động không có thời hạn, làm việc tại Công ty Truyền tải điện 4 (trực thuộc tổng công ty). Năm 2004, ông được công ty cử đi học thạc sĩ tại Thái Lan và có ký cam kết với công ty khi học xong về sẽ phục vụ công ty ít nhất 10 năm, nếu vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo. Năm 2006, ông G. về làm cho công ty đến năm 2011 thì xin nghỉ. Từ lúc ông thông báo xin nghỉ việc đến lúc chính thức nghỉ việc là 35 ngày.

Sau đó, tổng công ty kiện ông G. yêu cầu bồi thường hơn 403 triệu đồng gồm toàn bộ chi phí đào tạo thạc sĩ tại Thái Lan là hơn 400 triệu đồng và bồi thường nửa tháng tiền lương, phụ cấp và một khoản tiền tương ứng 10 ngày ông G. không báo trước.

Xử sơ thẩm, TAND quận Ninh Kiều cho rằng do ông G. đơn phương chấm dứt trái luật nên yêu cầu bồi thường của tổng công ty là có căn cứ. Về bồi thường chi phí đào tạo, tòa cho rằng quy chế về công tác đào tạo nhân lực của tổng công ty không quy định cụ thể trách nhiệm của người lao động được cử đi đào tạo phải bồi hoàn chi phí đào tạo cho người sử dụng là bao nhiêu khi người lao động không thực hiện theo cam kết về thời gian phục vụ. Do đó để đảm bảo không thiệt thòi về quyền lợi của các bên, HĐXX chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn sau khi trừ đi thời gian làm việc của bị đơn. Theo đó, bị đơn đã phục vụ công ty năm năm, bằng một nửa thời gian cam kết. Do đó, số tiền hơn 400 triệu đồng chi phí đào tạo mà bị đơn phải hoàn trả cũng được chia đôi, còn hơn 200 triệu đồng.

HĐXX phúc thẩm cho rằng nhận định của tòa sơ thẩm là phù hợp nên giữ nguyên.