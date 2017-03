Dân tố quan xã siết tài sản trừ nợ

Ngày 16-6, TAND huyện Thạnh Hóa, Long An cho biết vừa thụ lý vụ kiện tranh chấp đòi tài sản giữa nguyên đơn là anh Nguyễn Thành Luân (23 tuổi) và bị đơn là ông Nguyễn Văn Bơi, Chủ tịch HĐND xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, Long An.

Vụ kiện dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 23-6.

Mẹ mắc nợ, con bị lấy máy dầu

Theo đơn khởi kiện của anh Luân, trước đây mẹ anh có thiếu tiền hụi của ông Bơi nhưng chưa trả đủ. Đến năm 2013, ông Bơi cùng hai người cháu đến nhà bà ngoại của anh lấy một máy dầu hiệu Honda 2H75 (dùng để chạy xuồng, trị giá 12 triệu đồng) mà anh đang gửi ở đây.

“Thời điểm đó, dù vẫn còn nợ tiền ông Bơi gần 7 triệu đồng nhưng mẹ tôi đã cam kết sẽ trả. Máy này là do tôi đi làm để dành tiền mua, không phải tài sản của mẹ tôi dù thời điểm đó tôi còn ở chung với mẹ” - anh Luân nói.

Bức xúc, anh Luân gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Thạnh Hóa. Nhưng sau đó cơ quan CSĐT công an huyện ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì hành vi không cấu thành tội phạm. Do vậy, anh Luân gửi hồ sơ khởi kiện tại tòa án để đòi lại cái máy dầu này.





Anh Nguyễn Thành Luân, người tố cáo chủ tịch HĐND xã siết tài sản trừ nợ. Ảnh: HOÀNG NAM

Trình bày trước sau bất nhất

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thạnh Hóa đã làm việc với ông Bơi về nội dung tố cáo của anh Luân. Ban đầu ông Bơi trình bày mình mua máy của cha mẹ anh Luân, có cha anh Luân cùng khiêng. Nhưng sau đó ông Bơi lại nói do mẹ anh Luân có thiếu nợ của chị ruột ông nên chị ông nhờ ông sang nhà bà ngoại anh Luân để lấy máy cấn trừ nợ, ông chỉ… khiêng giùm chị chứ không có lấy.

Trong khi đó, cha mẹ anh Luân khẳng định họ chưa bao giờ mượn vàng, tiền của chị ông Bơi, cũng không có việc cả hai bán máy dầu trừ nợ vì tài sản này là của Luân, con trai họ.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thạnh Hóa sau đó có kết luận: “Không có cơ sở kết luận ông Bơi lấy tài sản để cấn trừ tiền nợ. Tuy nhiên, khi cung cấp thông tin cho đoàn kiểm tra, cùng một sự việc nhưng (ông Bơi) cung cấp thông tin trước và sau khác nhau gây khó khăn cho đoàn kiểm tra. Đồng thời, những nội dung này ông Lừng, bà Liễu (cha mẹ anh Luân - PV) đã gửi đơn đến HĐND và công an huyện xem xét”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 14-6, ông Bơi lại khẳng định mình… mua máy của chị ruột, có giấy tờ đầy đủ, hiện máy dầu nói trên ông Bơi vẫn đang sử dụng. Chúng tôi hỏi vì sao có sự bất nhất giữa các lời trình bày trước đó với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, ông Bơi chỉ trả lời “đã ủy quyền hết cho vợ, vụ việc để tòa xử nên không có ý kiến gì thêm”.

Ông Hồ Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phước, cho biết: “Đảng ủy xã đã chỉ đạo ông Bơi chủ động hòa giải với người dân để giải quyết sớm vụ việc, tránh gây dư luận không hay nhưng kết quả hòa giải hai bên bất thành. Do đây là vụ việc dân sự giữa hai bên nên chúng tôi cũng không có ý kiến gì thêm”.