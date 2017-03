Vụ 'con ruồi': HĐXX quyết định không giảm hình phạt cho bị cáo

Thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên là thẩm phán Chủ tọa phiên tòa. Các luật sư cùng tham gia bào chữa cho bị cáo Minh gồm: LS Phạm Công Hùng (nguyên thẩm phán TAND Tối cao), LS Nguyễn Kiều Hưng, LS Nguyễn Tấn Thi, LS Phạm Hoài Nam và LS Lê Nguyễn Lê Vy.

Nội dung vụ án như sau: Chiều 27-1-2015, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an tỉnh Tiền Giang) đã bắt quả tang Võ Văn Minh đang nhận 500 triệu đồng từ nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát.

Qua điều tra, Minh khai nhận cuối tháng 12-2014, lúc đem một chai nước ngọt hiệu Number One do Công ty Tân Hiệp Phát sản xuất bán cho khách, Minh phát hiện bên trong chai có con ruồi nên đã gọi điện thoại báo công ty này.

Sau đó, Minh yêu cầu phía công ty phải đưa cho Minh 1 tỉ đồng, nếu không sẽ phát tờ rơi, cung cấp thông tin cho báo chí đăng.

Sau nhiều lần thương lượng, phía công ty đã đồng ý đưa cho Minh 500 triệu đồng, đồng thời trình báo vụ việc cho công an.

Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) có kết luận giám định với nội dung: ‘Phát hiện thấy dấu vết biến dạng nắp chai nước nhãn hiệu Number One, dấu vết có chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài hình thành do công cụ sắc nhọn tạo ra, nắp chai đã bị mở ra rồi đóng lại. Mực nước trong chai gửi giám định thấp hơn mực nước trong chai gửi làm mẫu so sánh. Các dị vật bên trong chai nước nêu trên là các bộ phận cá thể ruồi.’

Cuối năm 2015 xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang nhận định: Khi phát hiện sản phẩm không đạt, lẽ ra Minh phải báo cơ quan chức năng, nhà sản xuất để rút kinh nghiệm phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng. Việc Minh buộc Công ty Tân Hiệp Phát để đòi một tỉ đồng, sau đó hạ xuống 500 triệu là dùng thủ đoạn uy hiếp để chiếm đoạt tài sản. Trước các lời đe dọa của Minh, doanh nghiệp thật sự lo lắng về thương hiệu nên rơi vào tình trạng tự nguyện trong cưỡng bức…

Từ đó, toà xác định Minh cố ý xâm phạm tài sản, tinh thần của người khác vì động cơ vụ lợi và tuyên phạt Minh 7 năm tù.

Bị cáo kháng cáo kêu oan, cho rằng đây chỉ là giao dịch dân sự.



Bị cáo Võ Văn Minh bị dẫn giải đến phiên tòa





Cha bị cáo Võ Văn Minh (giữa) đến tòa từ rất sớm



Các LS trao đổi với bị cáo Võ Văn Minh trước khi phiên tòa diễn ra

8h00. Thư ký đang phổ biến nội quy phiên tòa.

Liên quan đến việc công ty THP xin giảm án cho bị cáo Minh, thẩm phán chủ tọa phiên tòa khẳng định không nhận được văn bản xin giảm án cho bị cáo Minh, tuy nhiên, đại diện công ty Tân Hiệp Phát vừa xác nhận với PV Báo Pháp luật TP.HCM, khẳng định công ty có nộp đơn cho tòa án.



Đơn xin giảm án đã được Tân Hiệp Phát nộp cho Toà vào ngày 15-7 với ký nhận của cán bộ Toà cấp cao Trần Thị Minh. Ảnh: Thông tin và hình ảnh được đăng công khai kèm thông cáo báo chí của Tân Hiệp Phát trên website của tập đoàn

8h20. HĐXX bắt đầu làm việc.

Hiện 4 luật sư bào chữa cho bị cáo Minh đã có mặt. LS Nguyễn Kiều Hưng chưa có mặt. Riêng LS Phạm Hoài Nam có đơn xin hoãn phiên tòa vì bận việc gia đình. Tuy nhiên luật sư Nam cũng đã gửi bài bào chữa để bào chữa cho bị cáo Minh.

Nhân chứng trong vụ án là ông Phùng Tiểu Long, người trực tiếp gặp gỡ, thương lượng đưa tiền cho Minh đã có đơn xin vắng mặt. Đại diện công ty Tân Hiệp Phát là ông Phùng Thế Huân.

Quang cảnh phiên tòa

Đại diện Tân Hiệp Phát

Bị cáo Minh đang trả lời HĐXX

Phía công ty THP đổi người đại diện khác. Các nhân chứng tiếp tục vắng mặt. LS Thi đã đề nghị tòa dẫn giải các nhân chứng đến phiên tòa, và đề nghị HĐXX nếu xử thì bà Trần Ngọc Bích (giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) phải có mặt để làm rõ tình tiết 'bị ức chế tinh thần'. Tuy nhiên, đại diện VKS bác bỏ ý kiến này và đề nghị vẫn tiếp tục phiên tòa. Theo đề nghị của đại diện VKS, tòa tiếp tục xét xử.

Đại diện VKS bác bỏ ý kiến LS, phiên tòa vẫn tiếp diễn

Đại diện VKS tại tòa 8h40. Bị cáo trình bày. Bị cáo Minh kêu oan vì không hiểu sao công ty THP đã đồng ý bỏ tiền mua chai nước của bị cáo rồi mà còn báo công an bắt bị cáo. Chủ tọa: Bị cáo nghĩ sao mà chai nước bán thị trường có 10 ngàn mà bị cáo đòi bán 500 triệu? Lý di gì mà bị cáo được hưởng chênh lệch này? Bán giá đó với mục đích gì? Bị cáo: Do lỗi của công ty, bị cáo bán và công ty đồng ý mua. Tòa: giao dịch này nếu trót lọt thì ai được lợi, công ty, bị cáo hay người tiêu dùng? Bị cáo: Dạ công ty.

Bị cáo Minh đang trình bày trước tòa Tòa: Oan là oan chỗ nào? Giá thị trường 10 ngàn, bị cáo đưa giá đầu tiên 1 tỉ, rồi mặc cả dần. Lý do vì sao giá thị trường là 10 ngàn mà công ty đồng ý mua giá 500 triệu. Nghĩa vụ công dân của bị cáo lẽ ra phải đứng về người tiêu dùng. Nói về đạo đức việc làm này đúng hay sai về mặc đạo đức. Một chai có 10 ngàn mà lấy 500 triệu... VKS hỏi: Về mặt đạo đức, bị cáo là công dân tốt, người chồng người cha tốt đúng không? Nếu con bị cáo làm sai mà người ta nói đúng thì bị cáo làm sao? Nếu con bị cáo làm đúng mà người ta đánh con bị cáo nghĩ sao? Bị cáo trả lời sẽ dạy lại con. VKS: Tại sao bị cáo không khiếu nại biên bản bắt quả tang? Bị cáo: Tại không biết.

Luật sư Phạm Công Hùng tham gia xét hỏi

LS Phạm Công Hùng: Sự thỏa thuận giữa bị cáo với THP là thỏa thuận để mua sự im lặng hay thỏa thuận để mua chai nước ngọt. LS Phạm Công Hùng: Sự thỏa thuận giữa bị cáo với THP là thỏa thuận để mua sự im lặng hay thỏa thuận để mua chai nước ngọt. Bị cáo: Mua sự im lặng. LS Hùng: Bị cáo có sử dụng mạng internet không? Đã bao giờ đưa một thông tin gì lên bất kỳ tờ báo nào chưa? Có bao giờ làm việc với cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, có biết trụ sở này ở đâu không?. Bị cáo: Dạ chưa từng sử dụng internet, không biết bất cứ cơ quan báo chí nào cũng không biết về cơ quan bảo vệ người tiêu dùng. LS Nguyễn Kiều Hưng (mới đến) tham gia hỏi bị cáo: Khi phát hiện chai nước có ruồi, bị cáo có nghĩ đó là chai giả không? Bị cáo: Bị cáo không biết có phải của công ty THP không nên thử gọi theo số điện thoại trên chai. Sau đó người của công ty đến xác nhận đó là chai nước của công ty. Các LS khác cùng bào chữa cho bị cáo cũng tập trung hỏi làm rõ các chi tiết về quá trình trao đổi giữa Minh và phía công ty, quá trình ngã giá cho đến khi giao tiền, bị bắt...

LS Nguyễn Kiều Hưng đặt câu hỏi bị cáo Minh

Luật sư Thi: Lúc ký tên niêm phong chai nước, bị cáo có chắc đó là chai nước của mình không? Luật sư Thi: Lúc ký tên niêm phong chai nước, bị cáo có chắc đó là chai nước của mình không? Bị cáo: Lúc bị bắt bị cáo hoảng loạn, công an kêu ký thì ký (...) Ngày bị bắt, bị cáo ngồi quay vào trong. Lúc ra xe bị mấy người ập tới đánh ngất xỉu, tỉnh dậy thấy đang ở trong xe bít bùng.... Đại diện VKS đề nghị HĐXX ngắt lời LS Thi, đề nghị LS chỉ hỏi không được giải thích.

Luật sư Nguyễn Tấn Thi LS Thi cho rằng cần giải thích cho bị cáo hiểu rõ câu hỏi, vì bị cáo là người không hiểu rõ pháp luật: "Lúc HĐXX và đại diện VKS hỏi cũng đã giải thích về đạo đức cho bị cáo..."- LS Thi nói LS Thi cho rằng cần giải thích cho bị cáo hiểu rõ câu hỏi, vì bị cáo là người không hiểu rõ pháp luật: "Lúc HĐXX và đại diện VKS hỏi cũng đã giải thích về đạo đức cho bị cáo..."- LS Thi nói Đại diện VKS ngắt lời gay gắt: "Tôi nói về đạo đức chứ tôi không giải thích về câu hỏi, nếu LS cần tôi sẽ đặt lại câu hỏi?" LS Thi ghi nhận và tiếp tục hỏi đại diện theo ủy quyền của công ty THP: có nắm được lời khai của bà Bích đã khai không? Tòa ngắt lời cho rằng LS đặt câu hỏi quá rộng, đại diện công ty làm sao có thể trả lời được. Ngoài việc nhắc LS chấp hành sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa, tòa lưu ý công ty có quyền trả lời hoặc không trả lời. LS đề nghị được xem giấy ủy quyền của ông Huân, HĐXX không đồng ý. LS Thi đề nghị công ty chứng minh thiệt hại thực tế về vật chất. Công ty Tân Hiệp Phát cho rằng không yêu cầu ông Minh bồi thường về vật chất, nên không đưa ra thiệt hại. Việc công an bắt quả tang là do nghiệp vụ của công an, công ty không có ý kiến gì. LS Thi: Tại sao sản phẩm mình bán ra thu tiền, mà khi phát hiện lỗi lại chỉ đến xin về? Công ty THP: Công ty cần xem xét tìm hiểu để có giải pháp xử lý. Công ty có quy trình chuyên trách giải quyết khiếu nại. Ls Thi: Hiện công ty có treo giải thưởng cho ai phát hiện lỗi của sản phẩm sẽ được thưởng 500 triệu đồng có đúng không? Công ty trả lời không biết.

Đại diện công ty Tân Hiệp Phát Trả lời LS Hùng, công ty cho rằng không có chủ trương dùng tiền mua sự im lặng. Ls Hùng: Nếu không dùng tiền để mua sự im lặng, bằng các quan điểm đạo đức mà HĐXX và đại diện VKS đã hỏi bị cáo, nếu người bán chai nước với giá 500 triệu đồng là sai thì người mua có đúng không? Công ty: Do sợ anh Minh tung tin lên mạng, phát tờ rơi hạ uy tín công ty. Sau khi đã báo công an, công ty vẫn rất sợ anh Minh, vì vậy buộc phải giao tiền. Ls Hùng: Được biết, công ty đã có nhiều vụ giải quyết các trường hợp khiếu nại rất thành công? Công ty: Đây là chuyện riêng của công ty 10h30. Ls Hùng đang đặt câu hỏi với người giám định để làm rõ hành trình luân chuyển của chai nước ngọt. Theo LS Hùng, hành trình của chai nước ngọt có nhiều bí ẩn. Vì lập biên bản quả tang thì có, nhập kho thì không có, 6 ngày sau bóc ra chai nước ngọt đưa đi giám định... LS Lê Vy: ngay từ đầu nghe HĐXX và đại diện VKS nói nhiều về đạo đức giữa người mua người bán. Vậy đạo đức của THP đối với sản phẩm của mình làm ra và cách xử lý với sản phẩm lỗi của mình thì đạo đức thế nào? Công ty THP không trả lời. 10h46. Kết thúc phần xét hỏi. VKS phát biểu quan điểm về vụ án. VKS nhận định: Bản án sơ thẩm tuyên có căn cứ. Tuyên 7 năm là đã rất chiếu cố. Đúng ra tại phiên tòa hôm nay VKS sẽ căn cứ vào điều 51 đề nghị HĐXX giảm cho bị cáo hai đến ba năm tù. Vì nhân thân bị cáo tốt. Tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay bị cáo cho rằng không phạm tội. Bằng chứng cứ đã nêu, VKS đề nghị tòa bác kháng cáo kêu oan của bị cáo. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tòa tạm nghỉ, chiều 14h sẽ tiếp tục.

Đại diện VKS nêu quan điểm tranh luận

Bị cáo Minh được giao lại cho công an. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào buổi chiều 14h00. Phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận. LS Phạm Công Hùng tham gia đầu tiên trong phần tranh luận vào buổi xử chiều 8-9.

Luật sư Hùng đang tranh luận LS Hùng: "Đại diện VKS nói nếu bình thường thì sẽ đề nghị áp dụng BLHS mới để xin giảm án cho bị cáo hai đến ba năm. Tại sao lại như vậy? Nguyên tắc tranh tụng phải đi theo quan điểm đúng đắn để chứng minh tội phạm. Giảm án hay không là phải có căn cứ pháp luật. Làm gì có chuyện kêu oan thì không được áp dụng các tình tiết có lợi. Bản thân bị cáo rất nghèo, bị cáo Minh chỉ có một cái điện thoại cùi bắp. Không hề biết đến mạng internet. Rất nhiều trường hợp chỉ có một mình bị cáo và điều tra viên thì chuyện mớm cung là hoàn toàn có thể. Đặc biệt với bị cáo Minh, một con người hết sức chất phát. Bị cáo chỉ còn một cơ hội duy nhất là kêu oan với HĐXX. Chính THP đã dẫn dắt bị cáo Minh vào con đường phạm tội. Thể hiện qua các biên bản làm việc. Cụ thể, bà Bích khai: "sau khi nghe Minh đòi 1 tỉ, tôi phân công anh Dưỡng giải thích cho anh Minh hiểu quy trình sản xuất khép kín. Không thể có việc chai nước có ruồi. Nhưng Minh không đồng ý... Tôi quyết định xuất tiền cho Minh 500 triệu để Minh không manh động...". Qua đánh giá lời khai của THP chứng tỏ là THP đúng là có sợ. Nhưng cái sợ ở đây là sợ anh Minh đưa thông tin chai nước ngọt có ruồi lên các phương tiện thông tin. Không phải sợ anh Minh cưỡng đoạt tài sản. Sự dẫn dắt của THP đã biến lời nói của hành vi cụ thể. Sự dẫn dắt của công ty trái với điều 1 BLHS, trái nguyên tắc đấu tranh phòng chống tội phạm; Trái với đạo đức xã hội và đáng trách hơn hành vi của bị cáo Minh rất nhiều".

Bị cáo Minh cúi đầu chăm chú lắng nghe phần tranh luận của luật sư Hùng Luật sư Hùng tiếp: "Tôi hoàn toàn có thể chia sẻ với doanh nghiệp khi thỉnh thoảng sản phẩm có lỗi. Nhưng khi có điều đó xảy ra thì nên khuyến cáo với người tiêu dùng. Mạnh dạn thu hồi sản phẩm như các hãng Ford, Toyota,... Hành vi mua sự im lặng là có thật. Vi phạm điều 30 Luật bảo vệ người tiêu dùng. Xâm phạm lợi ích người tiêu dùng... Có người mua mới có người bán, hành vi của người mua mới nguy hiểm gấp trăm lần. Ai sẽ chịu trách nhiệm với hàng ngàn sản phẩm có lỗi đang đe dọa sức khỏe hàng triệu người. Mà THP nhất định không chịu thu hồi". Luật sư Hùng đề nghị: "Đề nghị HĐXX bằng mọi cách sửa án sơ thẩm để bảo vệ sự công minh...".

Quang cảnh phiên tòa chiều nay LS Hùng cũng nhấn mạnh việc điều tra viên cho phép LS của THP tham dự hỏi cung bị cáo là vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Điều kiện cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản là dấu hiệu 'Đe dọa sẽ dùng vũ lực'. Khác với dấu hiệu uy hiếp mà cáo trạng quy kết. Đây là một sự lỏng lẻo của cáo trạng. LS Hùng tiếp: "Không thể xử một con người khi chưa có cơ sở vững chắc, không đúng với tinh thần pháp chế xã hội chủ nghĩa. Hành vi của Minh diễn ra công khai, mua bán ngã giá. Sai phạm của bị cáo Minh xuất phát từ việc thiếu hiểu biết, nguy hiểm của nó không đáng kể. Đề nghị HĐXX giảm trách nhiệm cho bị cáo Minh. Trường hợp không chấp nhận, đề nghị HĐXX hủy án bởi các vi phạm tố tụng". Ls Hùng dứt lời, khán vòng đồng loạt vỗ tay. 15h15. Tới phần tranh luận của các luật sư khác. Đồng tình với LS Hùng, LS Hưng cũng cho rằng không có sự sợ hãi thực tế. Cáo trạng buộc tội không thuyết phục. Lập luận buộc tội mơ hồ. [...] LS Hưng cho rằng THP giải quyết sự việc rất bài bản và đã có nhiều kinh nghiệm nên không thể có tâm lý lo sợ. Trong khi đó, bị cáo không ý thức được mình đang phạm tội mà chỉ xem đây là cuộc mua bán ngã giá. Tiếp tục phần tranh luận bảo vệ bị cáo Minh, LS Vy giữ quan điểm của các luật sư đồng nghiệp. 'Bà con cả nước đang theo dõi sát sao vụ án. Mong mỏi tòa tuyên một bản án công minh. Ai có lỗi về mặt đạo đức sẽ có câu trả lời", luật sư nói. LS Nguyễn Hiền Nhơn: Tại sao công an không triệu tập bị cáo và thu giữ ngay chai nước? Nhiệm vụ CQĐT, VKS là ngăn chặn tội phạm, không phải tạo điều kiện để tội phạm thực hiện. LS Nguyễn Tấn Thi: "CQĐT chưa làm rõ ai mở niêm phong chai nước. Bị cáo đã khai rất rõ sự thật khách quan, không quanh co chối tội... Từ đó đã kháng cáo kêu oan là hợp lý. Anh Minh là người tiêu dùng hay nhà phân phối thì suy cho cũng cũng là khách hàng của THP. Tại sao phải đòi hỏi anh Minh thực hiện một nghĩa vụ của nhà sản xuất... Đến nay từ phía THP, dư luận chưa nhận được câu trả lời: lô hàng sản xuất bị lỗi đã được xử lý ra sao?". LS Thi đề nghị HĐXX sửa án sơ thẩm, tuyên bị cáo không phạm tội. Nếu thấy niềm tin nội tâm chưa đủ, đề nghị tòa quay lại phần xét hỏi, triệu tập các nhân chứng để làm rõ. Nếu được đề nghị HĐXX hủy án sơ thẩm để điều tra lại. 16h22. Đại diện VKS tranh luận lại: Về vấn đề kêu oan không giảm án: VKS và LS có quyền đưa ra quan điểm, quyền quyết định là của HĐXX, Quyền của KSV quy chế có quy định. Đến thời điểm này VKS chưa nhận được kháng cáo kêu oan (Bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đến phiên tòa hôm nay thì kêu oan - PV). LS không có quyền nói KSV sai. Về tố tụng, VKS xét thấy quá trình điều tra, CQĐT có những sai sót, không phải vi phạm nghiêm trọng tố tụng, chưa vi phạm điều cấm của pháp luật. VKS đã có kiến nghị đề nghị rút kinh nghiệm trong ngành. Bị cáo có quyền thương lượng hay không? Qua điều 30 Luật bảo vệ người tiêu dùng. Bị cáo không phải là người tiêu dùng, không phải hộ kinh doanh cá thể, chị của bị cáo mới là người kinh doanh, bị cáo là người nắm được cơ hội khi phát hiện chai nước. THP hoàn toàn không có lỗi. Cầm chai nước ngọt có 10 ngàn, đòi 1 tỉ rồi xuống 500 triệu còn nói mình mệt. Trong khi THP đã bỏ ra bao nhiêu tỉ đồng để sản xuất ra một sản phẩm? Đại diện VKS nói. Về ý kiến LS cho rằng THP phối hợp với công an để đưa bị cáo vào con đường tù tội, tôi không nói sai nhưng không nhất trí...".

Đại diện viện kiểm sát tranh luận lại 16h45. Tòa yêu cầu bị cáo nói lời sau cùng, bị cáo Minh vẫn kêu oan. Tòa quên hỏi THP có ý kiến tranh luận lại mà vào nghị án luôn. Trao đổi riêng với PV về việc HĐXX không quên cho công ty tranh luận, đại diện công ty cho rằng cũng không có gì để tranh luận. Nếu được hỏi thì công ty chỉ xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 'Vừa nãy công ty có nộp thêm một văn bản cho HĐXX, qua đó cũng đã nhắc lại đề nghị xin giảm án cho bị cáo Minh". 16h54. HĐXX vào tuyên án. Clip HĐXX vào tuyên án đối với bị cáo Võ Văn Minh.





HĐXX đang tuyên án

Tòa nhận định: Bào chữa của các LS không có cơ sở. Vì bị cáo biết rõ việc tung tin chai nước giải khát có con ruồi là ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Bản thân bị cáo không đe dọa dùng vũ lực nhưng đe dọa về tinh thần. Hành vi này đã cấu thành tội phạm.

Về tố tụng, các LS không chỉ ra được điều khoản cụ thể, vi phạm nếu có, không làm thay đổi nội dung vụ án. Bản án sơ thẩm là đúng người đúng tội. Tại phiên tòa, bị cáo chỉ kháng cáo kêu oan, không kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt, nên HĐXX quyết định không giảm hình phạt cho bị cáo, giữ nguyên hình phạt.



Dẫn giải bị cáo Minh về trại giam sau phiên tòa