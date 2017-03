Người trẻ giữ hồn phố cổ

Đến Đồng Văn khi trời vừa mờ tối, ném hành lý vào phòng khách sạn, tôi lấy máy ảnh háo hức rảo chân ra phố cổ. Đêm cuối tuần, phố cổ hiện ra lung linh với những chiếc đèn lồng màu đỏ giăng mắc trước các dãy nhà ở, nhà lồng.

Lung linh đêm phố cổ

Những ngôi nhà cổ hai tầng, tường bằng đất, gạch nung dày đến ba gang tay, mái lợp ngói âm dương, lưng tựa vào chân núi, nối nhau thành chữ L bao quanh khu nhà lồng chợ. Khu nhà lồng gồm nhiều dãy nhà lợp ngói, nền đá cao nối nhau thành hình chữ U mang một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với những ngôi chợ khác. Đây là nơi họp chợ phiên vào Chủ nhật hằng tuần hơn trăm năm qua. Từ năm 2009, sau khi phố cổ được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, chợ phiên Đồng Văn được chuyển về nơi mới cách đó vài trăm mét.

Trong cái rét đậm đầu mùa đến 5-6 độ C, ngay giữa nhà lồng chợ có bếp lửa bập bùng đun nồi thắng cố (món truyền thống của người dân tộc Tây Bắc; chế biến từ lòng, chân, da bò, ngựa tẩm ướp với các loại thảo dược địa phương như hồi, quế). Chung quanh đó có ánh đèn dầu leo lét trên những chiếc bàn con rất thấp đặt trên nền nhà. Một bếp than nhỏ nướng thịt, lòng lợn nghi ngút khói, mấy thanh niên đang quạt than, cời lửa, bày bàn. Một nhóm du khách trẻ ngồi trò chuyện rôm rả về những món ăn dân tộc như mèn mén (bắp xay nát được đồ nhiều lượt thành một thứ bột to, mềm, ăn với mỡ heo hoặc thắng cố). Mùi thắng cố, thịt nướng thơm lừng, làn khói nghi ngút, bếp lửa bập bùng những gương mặt người hớn hở tạo ra một không gian ấm cúng, thú vị giữa trời đêm giá rét. Cứ nghĩ đó là chuyện buôn bán, ăn uống bình thường nên tôi lãng đi lang thang chụp ảnh ngôi nhà cổ 300 năm của gia đình họ Lý, quán cà phê Phố Cổ và những kiến trúc đặc trưng của Đồng Văn.

Ngô Thế Ngọc thổi sáo bên bếp lửa nấu thắng cố.

Tiếng sáo H’ Mông bên bếp lửa

Bỗng trong không gian lung linh tĩnh mịch ấy cất lên tiếng sáo H’ Mông trầm ấm, ngọt ngào. Tôi đứng lặng như bị hút hồn vào tiếng sáo vút cao. Những lồng đèn đỏ như lung linh, sống động hơn, những bức tường đất vàng sậm màu thời gian bỗng trở nên cổ kính hơn. Tôi hướng về nơi có tiếng sáo, hóa ra đó chính là bếp lửa nấu nồi thắng cố. Số du khách bây giờ đã đông đảo hơn lúc nãy, họ chuyền tay nhau những chiếc muỗng gỗ cán dài để ăn thắng cố và lắng nghe tiếng sáo Mèo do một thanh niên đang say sưa diễn tấu.

Một bạn trẻ nhiệt tình nắm tay tôi kéo đến nhập vào nhóm khách và đưa cho tôi muỗng thắng cố nóng hổi bốc hơi nghi nghút. Lúc này theo yêu cầu của du khách, người con trai thổi sáo đã cầm đàn guitar và chuyển sang một bài hát dân ca Tây Bắc. Chất giọng trầm ấm của anh vang vang làm xáo động không gian phố cổ. Hết bài này sang bài khác, hết guitar lại đến khèn. Bạn trẻ mời tôi nhập cuộc lúc nãy lại bước ra giữa vòng tròn du khách biểu diễn một điệu múa H’ Mông rất uyển chuyển, điệu nghệ làm khán giả vỗ tay không ngớt. Cô Eva, một du khách Thụy Điển đi cùng xe, trọ cùng khách sạn với tôi, ngồi say sưa nghe tiếng sáo, tiếng đàn. Tôi thắc mắc, liệu từ phương Tây xa xôi, quen với các loại nhạc giao hưởng, thính phòng, cô có hiểu được giai điệu sáo Mèo, dân ca H’ Mông. Cô mỉm cười giải thích âm nhạc không phải thông tin tín hiệu, không có khoảng cách văn hóa mà là sự truyền cảm. Cô đã cảm nhận được những âm ba tha thiết này và rất yêu mến nó.

Lê Hải Yến (giữa) múa trong chương trình Văn nghệ Đêm phố cổ.

Quà tặng văn hóa cho du khách

Đêm phố cổ cứ trôi đi, không gian đặc quánh như mật ngọt, thứ mật kỳ diệu của văn hóa cộng đồng núi rừng Tây Bắc. Đến nửa đêm, nồi thắng cố vơi dần, du khách cũng thưa dần chỉ còn tôi và các bạn trẻ địa phương. Qua câu chuyện trà dư tửu hậu tôi mới hiểu ra đây là sáng kiến, tâm huyết của một nhóm bạn trẻ đang công tác tại Trung tâm Văn hóa Đồng Văn. Họ muốn giữ ngọn lửa văn hóa núi rừng, giữ hồn cho phố cổ bằng không gian văn hóa dân gian. Hằng ngày, họ tham gia công tác theo nhiệm vụ phân công của trung tâm hoặc tham gia biểu diễn theo chương trình Văn nghệ ??m ph?? c??.Đêm phố cổ. Nhưng vào mỗi đêm thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần, các em nấu thắng cố phục vụ du khách và kèm theo đó là chương trình văn nghệ miễn phí. Giá cả thắng cố rất bình dân, lắm khi (như trường hợp của tôi) là mời thưởng thức kèm theo cả rượu bắp. Các em không mua bán kiếm lời, mà chỉ muốn qua đó góp phần lưu giữ và quảng bá hương sắc phố cổ Đồng Văn.

Hai nhân vật trung tâm của nhóm là Lê Hải Yến và Ngô Thế Ngọc. Hải Yến chính là bạn trẻ đã kéo tay mời tôi lúc nãy, quê gốc tận Thái Nguyên. Hải Yến tốt nghiệp Trường CĐ Ca múa nhạc dân tộc Việt Bắc, là vũ công Đoàn ca nhạc Hà Giang hơn chín năm. Năm 2009, sau khi cưới một cô gái Đồng Văn, Hải Yến đã chọn đây là quê hương thứ hai. Vợ Yến chính là tác giả của nồi thắng cố hằng đêm. Chàng trai thổi sáo, khèn, ca hát là Ngô Thế Ngọc quê gốc Nghệ An, cũng tốt nghiệp Trường CĐ Ca múa nhạc Việt Bắc chuyên ngành thanh nhạc. Qua tự học, Thế Ngọc chơi thành thạo sáo Mèo, khèn, guitar, organ… Ngoài ra, nhóm còn có bốn bạn trẻ là nhạc công, diễn viên múa.

Quán cà phê Phố Cổ trên 100 năm tuổi. Ảnh trong bài: ANH KIỆT

Giải thích về lý do tổ chức sinh hoạt này, Hải Yến cho biết: “Đồng Văn không chỉ có thắng cảnh thiên nhiên, những ngôi nhà cổ mà còn có sắc màu, không gian văn hóa của đồng bào dân tộc. Chúng em muốn giới thiệu với du khách những nét văn hóa ấy một cách chân thực, hồn nhiên nhất. Những hoạt tiếng đàn, giọng hát, điệu múa bên bếp lửa và nồi thắng cố chính là món quà chúng tôi muốn dành tặng để du khách hiểu và yêu thêm đất và người Đồng Văn”. Hỏi Ngô Thế Ngọc về dự tính tương lai, Ngọc hồn nhiên: “Em sẽ trụ hẳn lại Đồng Văn và sẽ hát, thổi sáo, thổi khèn đến khi nào không hát nổi”.

Đậm đặc chất dân tộc Văn nghệ Đêm phố cổ Từ năm 2004 đến nay, vào đêm rằm hằng tháng, Trung tâm Văn hóa Đồng Văn tổ chức chương trình Văn nghệ Đêm phố cổ phục vụ miễn phí cho du khách. Chương trình do các diễn viên của Trung tâm Văn hóa Đồng Văn và đội văn nghệ của các xã luân phiên hợp tác biểu diễn, bao gồm các tiết mục của đồng bào 11 dân tộc trên địa bàn huyện Đồng Văn mà phần lớn là dân tộc Lô Lô và H’ Mông, có lượng cư dân đông hơn. Dân tộc Lô Lô có thế mạnh về múa hát trong mọi sinh hoạt như đám ma có múa rừng, ngày rằm có múa trăng, vào mùa có múa cầu mưa… Dân tộc H’ Mông có điệu múa khèn, múa nam, múa nữ, múa giao duyên và múa lễ hội chơi xuân. Ngoài ra, nếu du khách có yêu cầu, trung tâm sẵn sàng phục vụ những chương trình văn nghệ với các diễn viên của trung tâm và các nghệ nhân người dân tộc. PHAN THỊ THU DUNG,

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Đồng Văn

ANH KIỆT