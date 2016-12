Nghi phạm tấn công khủng bố bằng xe tải là người di cư

Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu trên truyền hình đây là vụ tấn công khủng bố và nghi phạm chắc chắn là người xin nhập cư.

Vụ tấn công xảy ra sau 20 giờ ngày 19-12 tại quảng trường Breitscheidplatz đối diện nhà thờ Tưởng niệm hoàng đế Wilhelm, khu du lịch nổi tiếng ở phía tây Berlin. Nghi phạm lái xe tải cố ý chạy lên lề nơi tập trung đông người trong chợ làm 12 người chết và 48 người bị thương (ảnh).

Báo chí Đức đưa tin sau khi gây án, nghi phạm dừng xe và chạy vào công viên gần đó. Một nhân chứng đã chạy theo ở khoảng cách an toàn rồi gọi cảnh sát. Nghi phạm bị bắt cách hiện trường 2 km.

Báo chí Đức đưa tin nghi phạm 23 tuổi, giữ một hộ chiếu tên Naved B người Pakistan. Hắn có thể đã sử dụng giấy tờ giả vào Đức qua ngả Passau (bang Bavaria) giáp biên giới Áo cuối năm ngoái.





Xe tải hạng nặng 38 tấn hiệu Scania, mang biển số ở Gdansk (Ba Lan), chở 25 tấn hàng luyện kim từ Ý đến giao tại Berlin. Chủ công ty xe tải khẳng định đã mất liên lạc với tài xế sáng 19-12. Trong xe còn có một tài xế người Ba Lan đã chết do bị đạn bắn.

Vụ tấn công bằng xe tải ở Đức xảy ra tương tự vụ khủng bố bằng xe tải ở Nice (Pháp) ngày 14-7 làm 86 người chết. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière cho biết đã tăng cường an ninh nhưng vẫn duy trì các chợ Giáng sinh, trừ chợ nơi xảy ra vụ án được đóng cửa để tôn trọng các nạn nhân.

Tại Mỹ, Sở Cảnh sát TP New York đã thông báo tăng cường an ninh tại các địa điểm công cộng, trong đó có các chợ mùa lễ hội. Cảnh sát New York khẳng định hiện thời không có nguy cơ đặc biệt sắp xảy ra. Cảnh sát hạt Nassau (New York) cũng thông báo tăng cường tuần tra trong các khu vực đông người. Cảnh sát Chicago (bang Illinois) đã tăng cường tuần tra tại hội chợ truyền thống Giáng sinh Christkindlmarket.

Tại Pháp, Bộ trưởng Nội vụ Bruno Le Roux đã chỉ đạo tăng cường an ninh tại các chợ Giáng sinh và yêu cầu toàn bộ lực lượng an ninh phải duy trì cảnh giác tối đa. Trong những tuần qua, cảnh sát đã bắt giữ sáu tên âm mưu tấn công ở khu vực Paris vào ngày 1-12. Chúng đã lập danh sách hàng chục mục tiêu, trong đó có chợ Giáng sinh ở đại lộ Champs-Élysées.

Tại Bỉ, Thị trưởng Brussels Yvan Mayeur thông báo đã tiến hành các biện pháp bảo vệ hội chợ cuối năm Plaisirs d’hiver. Tại TP Antwerp, quân đội và cảnh sát bảo vệ chợ Giáng sinh đã nhận được lệnh tăng cường cảnh giác.