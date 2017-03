Máy bay Mỹ 'né' chiến đấu cơ Nga ở Syria

"Đã có ít nhất một trường hợp mà chúng tôi phải thay đổi lộ trình một trong những chiếc máy bay của mình để duy trì khoảng cách an toàn với máy bay Nga" - ông Jeff Davis, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, nói.



Lầu Năm Góc và các quan chức Nga đã có cuộc họp thảo luận về việc giữ an toàn giữa máy bay liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu và các chiến đấu cơ của Nga

Theo USA Today, trước đó, Lầu Năm Góc và các quan chức Nga đã có ít nhất một cuộc họp để thảo luận về thủ tục nhằm tránh bất kỳ rủi ro nào giữa máy bay liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu và các chiến đấu cơ của Nga.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi bởi đó là một vấn đề an toàn và an ninh cho các phi công của chúng tôi" - Davis nói.