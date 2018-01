Mỹ lộ căn cứ mật vì ứng dụng chạy bộ

Nhiều thông tin nhạy cảm về các cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp thế giới đã vô tình bị tiết lộ công khai, với nguyên nhân là vì binh lính tại căn cứ quân sự này sử dụng ứng dụng theo dõi sức khỏe của Strava.

Ứng dụng theo dõi sức khỏe và tập thể dục của Strava có thể được cài đặt trên điện thoại thông minh hoặc các thiết bị đeo thông minh như Fitbit. Ứng dụng này vẽ lại quãng đường chạy bộ của người sử dụng nhờ vào định vị GPS, sau đó chia sẻ dữ liệu này trên trang web của Strava với hình thức một bản đồ nhiệt.

Bản đồ nhiệt được công bố vào tháng 11-2017 đã cho thấy mọi hoạt động từng được đăng tải lên Strava với hơn 3.000 tỷ điểm dữ liệu GPS, trong đó đáng lưu ý nhất là các điểm dữ liệu bắt nguồn từ việc tập luyện của các binh sĩ quân đội.



Một căn cứ quân sự ở tỉnh Helmand, Afghanistan với ánh sáng nhiệt trên bản đồ mà Strava ghi lại từ những người chạy bộ. Hình ảnh: Strava Heatmap

Theo tờ The Guardian, nếu phóng to hình ảnh do Strava cung cấp, có thể nhìn thấy được bố trí nội bộ và đường đi trong các căn cứ quân sự, dựa trên các tuyến đường mà các binh sĩ thường xuyên chạy bộ.

“Tại Syria, các căn cứ của quân liên minh (của Mỹ) sáng lên trên nền trời đêm. Một số ánh sáng bắt nguồn từ căn cứ của Nga, trong khi căn cứ của Iran thì hoàn toàn tối đen” - nhà báo phân tích Tobias Schneider cho biết. Theo ông, tại các nước như Afghanistan, Djibouti và Syria, những người sử dụng ứng dụng Strava khi chạy bộ hầu hết là binh lính nước ngoài.



Căn cứ RAF Mount Pleasant thuộc Không quân Hoàng gia Anh ở quần đảo Falkland.

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng với ứng dụng nhiệt này, các căn cứ của Mỹ có thể được nhận dạng rõ ràng và có thể lập được bản đồ của nó. Các căn cứ này vốn không nhìn thấy được trên hình ảnh vệ tinh của những nhà cung cấp dịch vụ thương mại như Google Maps hay Apple Maps, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng qua Strava.

Theo ông Nathan Ruser, nhà phân tích tại Viện Phân tích Xung độ Mỹ, những đường sáng nhiệt hiện lên bản đồ ghi lại “đường chạy thường xuyên của các binh sĩ”. “Nếu binh sĩ sử dụng ứng dụng này giống như những người bình thường, tức là bật ứng dụng này khi chạy bộ, điều này đặc biệt nguy hiểm” – ông nhận định.