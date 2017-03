Hiệp 1: Bà Clinton thắng ông Trump

Số liệu được trích dẫn từ cuộc thăm dò của hãng tin CNN đối với các cử tri xem buổi tranh luận cho biết bà Hillary nhận được sự ủng hộ từ 62% người xem trực tiếp. Trong khi đó, chỉ có 27% người xem cho rằng ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã có một đêm khá khẩm hơn.

CNN bình luận kết quả này khá giống kịch bản đêm tranh luận đầu tiên giữa ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney's và Tổng thống Barack Obama hồi năm 2012.

Theo CNN, các cử tri xem buổi tranh luận cho biết bà Hillary bày tỏ quan điểm của mình rõ ràng hơn, có hiểu biết hơn ông Trump về các vấn đề với tỉ lệ 2-1. Bà Clinton cũng đã gải quyết tốt mối quan tâm của cử tri về vấn đề công ăn việc làm trong nhiệm kỳ tổng thống tương lai của mình khi giành được 57% số người ủng hộ so với 35% ủng hộ Trump.



Bà Hillary Clinton được đánh giá là giành chiến thắng trong trận "so găng" đầu tiên với Donald Trump. Ảnh: The Globe and Mail

Bầu chọn về khía cạnh ai có thể làm một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn, bà Clinton cũng giành được ủng hộ nhiều hơn với 56%, trong khi Trump là 39%.



Khoảng cách giữa hai ứng viên được thu hẹp hơn khi đánh giá ứng viên nào chân thành và đáng tin cậy hơn, dù tỉ lệ vẫn nghiêng về bà Clinton, 53%-40%. Trong khi đó, ông Trump lại dẫn trước bà Clinton với tỉ lệ 56%-33% về khía cạnh ai dành nhiều thời gian hơn để công kích đối thủ.

Mặc dù cuộc thăm dò cho thấy dù những người theo dõi cuộc tranh luận miêu tả họ là thành viên của đảng Dân chủ nhiều hơn nhưng thậm chí những người độc lập cũng cho rằng bà Clinton đã chiến thắng với tỉ lệ 54%. Chỉ 33% cử tri độc lập nói Trump đã làm tốt hơn trong cuộc tranh luận.

Kết quả khảo sát cho thấy cựu Ngoại trưởng Mỹ có khả năng tranh luận vượt trội hơn sự mong đợi của người xem. Trong khi các cuộc khảo sát trước đó, các cử tri cho rằng bà Clinton chỉ có thể vượt ông Trump ở mức 26 điểm phần trăm. Nhưng hiện tại, ứng viên đảng Dân chủ đã vượt đối thủ của mình ở mức 35 điểm phần trăm.

Khoảng một nửa số người tham gia khảo sát cho biết cuộc tranh luận sẽ không ảnh hưởng ấy đến kế hoạch bầu cử của cử tri. Trong đó, 47% người tham gia khảo sát không thấy bất kỳ khác biệt nào sau cuộc tranh luận.

Khoảng nửa người tham gia khảo sát cho biết cuộc tranh luận sẽ không mấy ảnh hưởng đến kế hoạch bầu cử của mình. Trong đó, 47% người tham gia khảo sát không thấy sự khác biệt nào sau tranh luận. Trong khi đó, 34% nói họ nghiêng về bỏ phiếu cho bà Hillary sau tranh luận, còn 18% nói nhiều khả năng bỏ cho Trump.

Về vấn đề đối ngoại, 62% số người tin rằng bà Clinton có chính sách đối ngoại tốt hơn ông Trump; 54% số người nghĩ bà Clinton sẽ xử lý được vấn đề khủng bố, còn 43% đặt hy vọng vào ông Trump. Riêng về kinh tế, số điểm cách biệt rất nhỏ khi 51% ủng hộ cách tiếp cận của Clinton so với 47% người thích Trump.

Nhìn chung, có 55% số người tham gia khảo sát không tin ông Trump có thể xử lý được các công việc của một tổng thống.

Khảo sát của CNN/ORC được thực hiện với 521 cử tri đăng ký tham gia trong tối 26-9.

Vào 9 giờ tối 26-9 (giờ địa phương, tức sáng 27-9 giờ Việt Nam) tại ĐH Hofstra (Hempstead, New York, Mỹ) diễn ra cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton và Cộng hòa Donald Trump. Cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp.

Các vấn đề hai ứng viên tranh cãi nhiều nhất là về an ninh, thuế, đối ngoại, cuộc chiến chống IS. Cuộc tranh luận thu hút quan tâm không chỉ ở Mỹ mà cả toàn cầu. CNN ước tính người theo dõi trực tiếp cuộc tranh luận khoảng 100 triệu người.

Cuộc tranh luận đầu tiên này chỉ cách ngày bầu cử 43 ngày. Bà Clinton và ông Trump còn hai cuộc tranh luận nữa vào ngày 9 và ngày 19-10 tới.