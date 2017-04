Lá phiếu của người Hoa trong cuộc bầu cử Pháp

Làn sóng người gốc Á đầu tiên nhập cư đến Pháp là dòng người tị nạn gốc Hoa người Triều Châu. Cộng đồng này định cư ở phía Nam thủ đô Paris, hình thành nên khu phố Chinatown sầm uất. Thế hệ này được xem là những người ủng hộ đảng cánh tả, bởi đảng này có nhiều chính trị gia là dân nhập cư và người Hoa ở Pháp có xu hướng hưởng lợi nhiều hơn từ các chính sách xã hội của đảng này.

Thế hệ người Hoa thứ hai di cư sang Pháp là những người trẻ hơn, chủ yếu đến từ khu vực Ôn Châu của tỉnh Chiết Giang. Vào những năm 1990, khi nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ, hàng ngàn người đã sang Pháp mua lại các cửa hàng trong khu vực Belleville để làm ăn kinh doanh. Giờ đây Belleville trở thành một trong những khu phố thời thượng nhất nước Pháp. Thế hệ này được cho là sẽ ủng hộ ứng cử viên cánh hữu Francois Fillon với tuyên bố tranh cử cắt giảm thuế kinh doanh.





Tuy nhiên, với nhiều người Hoa ở Pháp, an toàn là vấn đề quan trọng nhất hiện nay khi mà nhiều người Hoa liên tục bị tấn công do nạn phân biệt chủng tộc. Hồi năm ngoái, cộng đồng người Hoa đứng lên biểu tình sau khi người thợ may Zhang Chaolin bị ba thanh niên đánh chết ở miền Bắc Paris. Và mới đây, vụ việc một người Hoa bị cảnh sát bắn chết ở Paris cũng khiến cộng đồng này phải xuống đường một lần nữa.

Gạt đi những yếu tố khác, nỗi sợ vô hình về phân biệt chủng tộc có thể sẽ là yếu tố chính chi phối đến lá phiếu của cộng đồng người Hoa trong cuộc bầu cử sắp tới. Và rất có thể ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen (ảnh) sẽ là người về đích trong chặng đua này, bởi các đề xuất của Mặt trận quốc gia Pháp về việc tăng ngân sách an ninh và trừng trị tội phạm nghiêm khắc hơn dường như đã đánh trúng tâm lý cần được bảo vệ an toàn của cộng đồng này. Nhiều người khi được phỏng vấn đã cho rằng nếu như bà Le Pen đi đến vòng bầu cử cuối cùng, họ sẽ bầu cho bà.