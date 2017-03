Trung Quốc sẽ sa thải hàng loạt lao động

Tân Hoa xã đưa tin ngày 29-2, Bộ trưởng Tài nguyên nhân lực và an sinh xã hội Trung Quốc Doãn Úy Dân đã thông báo như trên. Ông cho biết trong năm nay dự kiến sẽ có 1,3 triệu lao động trong ngành công nghiệp than và 0,5 triệu lao động trong ngành thép sẽ bị sa thải do chính sách tái cấu trúc công nghiệp.

Đối với ngành công nghiệp than, trước đó Cục trưởng Cục Năng lượng quốc gia Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực đã thông báo Cục Năng lượng quốc gia đã đề ra mục tiêu trong năm 2016 là đẩy mạnh cải cách năng lượng, giải quyết năng lực sản xuất dư thừa và xóa bỏ kiểu sản xuất lạc hậu.

Dự kiến năm nay Trung Quốc sẽ nỗ lực đóng cửa trên 1.000 mỏ than lạc hậu với tổng sản lượng 60 triệu tấn/năm. Ngoài giải quyết tình trạng sản xuất than dư thừa, Trung Quốc còn phải giải quyết năng lực sản xuất điện than dư thừa, nghiêm khắc khống chế khởi công mới điện than, tạm hoãn thẩm duyệt và xây dựng một số hạng mục điện than.

Theo Cục Thống kê tỉnh An Huy, do nhu cầu thu hẹp và than rớt giá, ngành công nghiệp than đá tỉnh An Huy đã lỗ gần 10 tỉ nhân dân tệ hồi năm ngoái. Tập đoàn Long Môi là doanh nghiệp nhà nước lớn nhất tỉnh Hắc Long Giang và là doanh nghiệp than đá lớn nhất khu vực Đông Bắc. Từ năm 2012, than đá bắt đầu rớt giá khiến tập đoàn gặp khó khăn. Năm 2014, sau khi sa thải hàng ngàn lao động và tổ chức lại sản xuất, tập đoàn vẫn lỗ gần 6 tỉ nhân dân tệ. Tháng 9 năm ngoái tập đoàn tiếp tục sa thải 100.000 lao động.

Theo trang web sohu.com, trước mắt Trung Quốc đang cố đa dạng hóa sản xuất năng lượng, từng bước giảm ỷ lại vào than đá. Ngoài vấn nạn sản xuất thừa, than đá còn là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm trầm trọng ở Trung Quốc. TP Bắc Kinh đã xác định mục tiêu trước năm 2020 sẽ đóng cửa toàn bộ nồi hơi đốt than.

Ngoài ra, sản xuất mỏ than đến nay vẫn không bảo đảm an toàn. Năm ngoái đã xảy ra 45 tai nạn mỏ than khiến 171 nạn nhân thiệt mạng. Để đạt tăng trưởng bền vững, Trung Quốc xem triệt tiêu sản xuất thừa là mục tiêu ưu tiên trong tái cấu trúc công nghiệp. Dự kiến 3-5 năm tới sẽ giảm sản xuất 500 triệu tấn than đá và trong năm năm tới sẽ giảm gần 150 triệu tấn thép.